В компании "Транспорт будущего" прошел день открытых дверей

В течение всей осени "Транспорт будущего" радушно принимал гостей: тольяттинцы охотно посещали дни открытых дверей. Ноябрь стал рекордным по числу посетителей — на площадке тогда побывали 300 горожан. Учитывая высокий интерес тольяттинцев, руководство компании вновь пригласило всех желающих узнать, как создают гражданские беспилотники. 220 человек стали гостями компании 7 декабря, среди них были ученики гимназии № 35, школ № 10, 71 и 38, родственники сотрудников и работники промышленных предприятий.
Гостям продемонстрировали ключевые этапы производства: станки с числовым программным управлением, участки по производству комплектующих для двигателей и сборки агродрона, центр управления полетами. Как всегда большой интерес и удивление вызвала демонстрация полета S-80.
В конце мероприятия гостей ждал интерактив: они отвечали на вопросы о компании и получали подарки.
"Прекрасно провели время, получили массу впечатлений, испытали гордость за такой масштабный проект, который реализуется в Тольятти! Наши ребята на экскурсии задавали много вопросов: из какого материала изготавливают лопасти дрона, какой объем производства и даже интересовались наличием сервисов обслуживания техники. Словом, получили массу новой, интересной информации", — поделилась впечатлениями представитель родительского комитета из гимназии № 35 Ольга Долбунова.
"День открытых дверей продемонстрировал важность инновационных технологий в современном производстве и укрепил связи с местным сообществом, — отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. — Тольяттинцы стремятся попасть на нашу площадку, и это подтверждает правильность политики открытости. Надеюсь, знакомство станет началом конструктивного диалога, а для кого-то из сегодняшних гостей — профессиональным стартом в "Транспорте будущего".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?