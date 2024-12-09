В компании "Транспорт будущего" прошел день открытых дверей

В течение всей осени "Транспорт будущего" радушно принимал гостей: тольяттинцы охотно посещали дни открытых дверей. Ноябрь стал рекордным по числу посетителей — на площадке тогда побывали 300 горожан. Учитывая высокий интерес тольяттинцев, руководство компании вновь пригласило всех желающих узнать, как создают гражданские беспилотники. 220 человек стали гостями компании 7 декабря, среди них были ученики гимназии № 35, школ № 10, 71 и 38, родственники сотрудников и работники промышленных предприятий.

Гостям продемонстрировали ключевые этапы производства: станки с числовым программным управлением, участки по производству комплектующих для двигателей и сборки агродрона, центр управления полетами. Как всегда большой интерес и удивление вызвала демонстрация полета S-80.

В конце мероприятия гостей ждал интерактив: они отвечали на вопросы о компании и получали подарки.

"Прекрасно провели время, получили массу впечатлений, испытали гордость за такой масштабный проект, который реализуется в Тольятти! Наши ребята на экскурсии задавали много вопросов: из какого материала изготавливают лопасти дрона, какой объем производства и даже интересовались наличием сервисов обслуживания техники. Словом, получили массу новой, интересной информации", — поделилась впечатлениями представитель родительского комитета из гимназии № 35 Ольга Долбунова.

"День открытых дверей продемонстрировал важность инновационных технологий в современном производстве и укрепил связи с местным сообществом, — отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. — Тольяттинцы стремятся попасть на нашу площадку, и это подтверждает правильность политики открытости. Надеюсь, знакомство станет началом конструктивного диалога, а для кого-то из сегодняшних гостей — профессиональным стартом в "Транспорте будущего".