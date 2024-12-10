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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Геннадий Котельников: "Штурмовик Ил-2 стал символом Великой Победы"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 декабря в Самарской области отмечают памятную дату — День выпуска первого самолёта Ил-2 в Куйбышеве. Важное событие произошло 83 года назад — в этот день в 1941 году на Безымянке рабочие авиазавода № 18 во главе с директором Матвеем Шенкманом собрали первый легендарный самолёт, который был поднят в небо.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Выпуск ИЛ-2 в годы войны стал самым массовым в истории авиастроения. Всего в СССР было изготовлено почти 36 тысяч самолётов, из них более 26 тысяч — в Куйбышеве. Больше всего штурмовиков изготовил авиационный завод — более 13 тысяч самолётов. Это во многом повлияло на судьбу региона и всей страны, определив ход событий Второй мировой войны.

Чтобы увековечить память об этом важном событии, в 2021 году, в год 80-летия первого выпуска ИЛ-2 в Куйбышеве, депутаты областного парламента внесли изменения в региональный Закон и установили новую памятную дату: "10 декабря — День выпуска первого самолёта Ил-2 в Куйбышеве".

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников считает: "Сегодня как никогда важно сохранять память о героическом прошлом нашей страны, о подвигах и мужестве наших солдат и тех, кто добросовестно трудился в тылу. Именно они служат всем нам примером, когда Россия вновь сражается за свою безопасность, за будущее своих граждан.

Ил-2 стал таким же символом Великой Победы, как и легендарный танк Т-34. Ил-2 — это символ и гордость нашего города. Я глубоко убеждён, что нужно рассказывать в школах, в вузах о страницах нашей славной истории, о памятных датах нашего региона".

В преддверии памятной даты Геннадий Котельников посетил самарское предприятие "Авиакор" и поздравил коллектив. Сегодня завод продолжает замечательные традиции самолётостроения, вносит весомый вклад в развитие отечественной промышленности, импортозамещения.

Генеральный директор завода "Авиакор" Алексей Гусев рассказал: "У "Авиакора" несколько проектов. Один из главных — это производство фюзеляжей для самолёта региональной авиации ТВРС-44 или "Ладога" на 44 пассажирских места. В первом квартале следующего года мы сдаём первый фюзеляж и надеемся на то, что со временем финишным заводом по производству этих самолётов, а их понадобится очень много, будет в том числе и наш отечественный завод. Для этого у нас есть всё: подготовленный персонал, конструкторское бюро, тесные связи с нашим профильным, опорным институтом".

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