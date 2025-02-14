16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гости компании "Транспорт будущего" прошли по маршруту президента Самарская ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома Плесецк На территории "Транспорта будущего" начала работу виар-арена Владимир Путин открыл первое в России производство литий-ионных аккумуляторов для дронов Владимир Путин открыл научно-производственный центр БАС в Тольятти

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Гости компании "Транспорт будущего" прошли по маршруту президента

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 14 февраля, на площадке тольяттинской компании "Транспорт будущего" состоялся День открытых дверей, который стал рекордным по количеству участников: предприятие посетили 400 человек.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В конце января "Транспорт будущего" посетил президент России Владимир Путин, после чего пройти по маршруту президента захотели многие тольяттинцы. 14 февраля гостями производственной площадки стали представители администрации Тольятти, депутаты городской думы, ученики школ № 51, 77, 91, жители сел Подстепки, Ягодное, Выселки, а также родственники сотрудников. Они увидели важнейшие этапы производства, включая металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением, участки изготовления комплектующих для двигателей и сборки агродронов, центр управления полетами.

Гостям компании показали первый в России завод аккумуляторов для беспилотной техники, который начал работу 28 января. Жители Тольятти также увидели технологические линии для производства водородных топливных элементов, автоматического монтажа SMD-плат, линию полуавтоматической сборки аккумуляторов и участок ротоформовки.

"День открытых дверей для тольяттинцев всегда становится отправной точкой для диалога с компанией. Увидев наше производство изнутри, гости более глубоко понимают задачи беспилотной отрасли. Мы гордимся тем, что реализуем инновационные решения в отрасли беспилотников. "Транспорта будущего" работает над тем, чтобы обеспечить эффективность и устойчивость всех процессов, и каждый может стать частью нашей команды", — отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2