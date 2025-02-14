Гости компании "Транспорт будущего" прошли по маршруту президента

В пятницу, 14 февраля, на площадке тольяттинской компании "Транспорт будущего" состоялся День открытых дверей, который стал рекордным по количеству участников: предприятие посетили 400 человек.
В конце января "Транспорт будущего" посетил президент России Владимир Путин, после чего пройти по маршруту президента захотели многие тольяттинцы. 14 февраля гостями производственной площадки стали представители администрации Тольятти, депутаты городской думы, ученики школ № 51, 77, 91, жители сел Подстепки, Ягодное, Выселки, а также родственники сотрудников. Они увидели важнейшие этапы производства, включая металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением, участки изготовления комплектующих для двигателей и сборки агродронов, центр управления полетами.
Гостям компании показали первый в России завод аккумуляторов для беспилотной техники, который начал работу 28 января. Жители Тольятти также увидели технологические линии для производства водородных топливных элементов, автоматического монтажа SMD-плат, линию полуавтоматической сборки аккумуляторов и участок ротоформовки.
"День открытых дверей для тольяттинцев всегда становится отправной точкой для диалога с компанией. Увидев наше производство изнутри, гости более глубоко понимают задачи беспилотной отрасли. Мы гордимся тем, что реализуем инновационные решения в отрасли беспилотников. "Транспорта будущего" работает над тем, чтобы обеспечить эффективность и устойчивость всех процессов, и каждый может стать частью нашей команды", — отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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