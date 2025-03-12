РКЦ "Прогресс" в 2025 г. запустит спутник для стереоскопической съемки Земли

Запуски космических аппаратов "Бион-М", "Обзор-Р" и малого космического аппарата "Аист-2Т" запланированы на 2025 г., сообщили в АО РКЦ "Прогресс".

Спутники дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" РКЦ "Прогресс" изготовил по заказу "Роскосмоса". Передача КА планировалась на конец 2022 г., однако сроки растянулись. Стоимость контракта составила почти 2,2 млрд рублей.

Сообщалось, что срок штатной работы спутников в космосе рассчитан на пять лет, но запас топлива в его двигателях должен будет обеспечить работу на протяжении семи лет.

По информации Роскосмоса, "Аист-2Т" от предыдущей модификации "2Д" отличается наличием двух боковых карманов, в которых размещены стереоскопы для просмотра "объемных" изображений. Иными словами, главной задачей "Аистов" станет формирование стереоскопической трехмерной модели Земной поверхности.

В декабре 2024 г. РКЦ "Прогресс" провел огневые испытания системы коррекции для космического аппарата "Аист-2Т". Во время прожига двигатель показал свою полную работоспособность и без замечаний прошел проверку во всех запланированных режимах.

На 2025 г. также перенесены запуски космических аппаратов "Бион-М" №2 и "Обзор-Р". Последний аппарат сможет делать не просто снимки из космоса, а получать цифровые данные о поверхности Земли и объектах на ней.

Биологический спутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами-дрозофилами на борту планировалось запустить на орбиту в 2024 г., однако сроки тоже перенесли. Первый "Биом" был выведен в 2013 году. Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.