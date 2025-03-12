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РКЦ "Прогресс" в 2025 г. запустит спутник для стереоскопической съемки Земли

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Запуски космических аппаратов "Бион-М", "Обзор-Р" и малого космического аппарата "Аист-2Т" запланированы на 2025 г., сообщили в АО РКЦ "Прогресс".

Фото: министерство промышленности СО

Спутники дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" РКЦ "Прогресс" изготовил по заказу "Роскосмоса". Передача КА планировалась на конец 2022 г., однако сроки растянулись. Стоимость контракта составила почти 2,2 млрд рублей.

Сообщалось, что срок штатной работы спутников в космосе рассчитан на пять лет, но запас топлива в его двигателях должен будет обеспечить работу на протяжении семи лет.

Первый спутник "Аист" Самарского университета провел на околоземной орбите 10 лет — с 2013 года. В апреле прошлого года завершил работу на орбите малый космический аппарат "Аист-2Д", пробыв на орбите восемь лет. 

По информации Роскосмоса, "Аист-2Т" от предыдущей модификации "2Д" отличается наличием двух боковых карманов, в которых размещены стереоскопы для просмотра "объемных" изображений. Иными словами, главной задачей "Аистов" станет формирование стереоскопической трехмерной модели Земной поверхности.

В декабре 2024 г. РКЦ "Прогресс" провел огневые испытания системы коррекции для космического аппарата "Аист-2Т". Во время прожига двигатель показал свою полную работоспособность и без замечаний прошел проверку во всех запланированных режимах.

На 2025 г. также перенесены запуски космических аппаратов "Бион-М" №2 и "Обзор-Р". Последний аппарат сможет делать не просто снимки из космоса, а получать цифровые данные о поверхности Земли и объектах на ней.

Конкурс Роскосмоса на создание космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли "Обзор-Р" "Прогресс" выиграл в 2013 году. Цена контракта составила 3,6 млрд рублей. Первоначально запуск аппарата планировалось осуществить в 2015 году. 

Биологический спутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами-дрозофилами на борту планировалось запустить на орбиту в 2024 г., однако сроки тоже перенесли. Первый "Биом" был выведен в 2013 году. Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

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