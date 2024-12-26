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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Первый пуск самарской ракеты "Союз-5" может состояться в декабре 2025 года

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Первый пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" намечен на конец декабря 2025 г. — на космодром ракету отправят в конце октября, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрия Баранова.

"Машина 30 октября будет отправлена с завода-изготовителя, из Самары, с выходом на запуск — конец декабря 2025 г.", — сказал Баранов после успешного пуска "Союза-2.1б" со спутником дистанционного зондирования "Ресурс-П".

Напомним, двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока, а также запусков пилотируемых транспортных кораблей. Космодром запуска ракеты-носителя — Байконур. Она рассчитана на вывод на опорную орбиту до 17 тонн. До 2027 г. ожидаются три испытательных пуска, в дальнейшем планируется обеспечивать не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 годы.

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