Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2025 год

Первая летная ракета-носитель "Союз-5" будет отправлена на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова.

Напомним, в январе 2023 г. Баранов рассказывал о том, что первый запуск ракеты "Союз-5" запланирован на 2024 год.

"Мы планируем поставить ракету на космодром в третьем квартале будущего года. Первый запуск РН запланирован в конце 2025 года. Надеемся, что к тому моменту вся наземная инфраструктура будет готова", - приводит РИА Новости слова гендиректора "Прогресса".

Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока, а также запусков пилотируемых транспортных кораблей. Космодром запуска ракеты-носителя - Байконур. Она рассчитана на вывод на опорную орбиту до 17 тонн. До 2027 г. ожидаются три испытательных пуска, в дальнейшем планируется обеспечивать не менее трех пусков в год в период с 2028 по 2039 годы.