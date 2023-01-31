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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Запуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2024 год

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2024 год. Сейчас она проходит динамические испытания. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 30 января, сообщил генеральный директор самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Перед Новым годом отправили бак окислителя стендового блока первой ступени в Московскую область в "ЦНИИмаш". В течение первого квартала направим им горючую первую ступень. Параллельно изготавливаем машину под статические испытания. Для нее готовы корпусные детали. До конца года планируем собрать баки первой летной машины. Во втором-третьем полугодии у нас должны быть все составные части: двигатели, системы управления", — рассказал гендиректор предприятия.

По его словам, эта разработка остается наиболее перспективным направлением работы РКЦ "Прогресс". При этом работы над проектом "Союз-6" пока приостановлены.

Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока, а также запусков пилотируемых транспортных кораблей. Космодром запуска ракеты-носителя — Байконур. Она рассчитана на вывод на опорную орбиту до 17 тонн.

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