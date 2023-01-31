Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2024 год. Сейчас она проходит динамические испытания. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 30 января, сообщил генеральный директор самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"Перед Новым годом отправили бак окислителя стендового блока первой ступени в Московскую область в "ЦНИИмаш". В течение первого квартала направим им горючую первую ступень. Параллельно изготавливаем машину под статические испытания. Для нее готовы корпусные детали. До конца года планируем собрать баки первой летной машины. Во втором-третьем полугодии у нас должны быть все составные части: двигатели, системы управления", — рассказал гендиректор предприятия.
По его словам, эта разработка остается наиболее перспективным направлением работы РКЦ "Прогресс". При этом работы над проектом "Союз-6" пока приостановлены.
Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока, а также запусков пилотируемых транспортных кораблей. Космодром запуска ракеты-носителя — Байконур. Она рассчитана на вывод на опорную орбиту до 17 тонн.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?