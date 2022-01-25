РКЦ "Прогресс" начнет изготовление летного образца ракеты "Союз-5" в ближайшие недели

Самарский РКЦ "Прогресс" приступит к изготовлению первого летного образца перспективной ракеты-носителя "Союз-5" ("Иртыш") в ближайшее время. Об этом на встрече с журналистами сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Я думаю в ближайшие буквально недели начнем уже изготовление первого летного образца. Это будут самые первые шаги, баковые части", — сказал он.

В первом полугодии предприятие планирует передать три бака ракеты в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения для проведения испытаний.



"Летом мы должны получить результаты испытаний, начать переборку, и в конце года отправить огневую машину на испытания в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности", — добавил Дмитрий Баранов.

Напомним, головным разработчиком двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Она рассчитана на вывод на опорную орбиту до 17 тонн. запуски планируется осуществлять с космодрома Байконур, а также в рамках проекта "Морской старт".

Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в конце прошлого года сообщал, что "Союз-5" проходит наземные статические и динамические испытания. Летно-конструкторские испытания должны начаться с декабря 2023 года.