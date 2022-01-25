РКЦ "Прогресс" начнет изготовление летного образца ракеты "Союз-5" в ближайшие недели

Самарский РКЦ "Прогресс" приступит к изготовлению первого летного образца перспективной ракеты-носителя "Союз-5" ("Иртыш") в ближайшее время. Об этом на встрече с журналистами сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
"Я думаю в ближайшие буквально недели начнем уже изготовление первого летного образца. Это будут самые первые шаги, баковые части", — сказал он.
В первом полугодии предприятие планирует передать три бака ракеты в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения для проведения испытаний.
"Летом мы должны получить результаты испытаний, начать переборку, и в конце года отправить огневую машину на испытания в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности", — добавил Дмитрий Баранов.
Напомним, головным разработчиком двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Она рассчитана на вывод на опорную орбиту до 17 тонн. запуски планируется осуществлять с космодрома Байконур, а также в рамках проекта "Морской старт".
Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в конце прошлого года сообщал, что "Союз-5" проходит наземные статические и динамические испытания. Летно-конструкторские испытания должны начаться с декабря 2023 года.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?