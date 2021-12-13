Дмитрий Рогозин: "Союз-5" проходит наземные испытания

Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" рассказал, что ракета-носитель "Союз-5" проходит наземные статические и динамические испытания.
По словам Дмитрия Рогозина, этот ракетно-космический комплекс будет готов к началу летно-конструкторских испытаний с декабря 2023 года.
"Для нас крайне важно видеть свет в конце тоннеля, таким светом является реализация программы "Байтерек" по осуществлению пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур. Основные документы согласованы, согласован облик ракетно-космического комплекса, сама ракета находится в стадии наземных статических и динамических испытаний", — сказал глава "Роскосмоса".
Напомним, ранее в РКЦ "Прогресс" успешно провели статические испытания опытного образца бака окислителя первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя "Союз-5" до разрушения.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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