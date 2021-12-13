Дмитрий Рогозин: "Союз-5" проходит наземные испытания

Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" рассказал, что ракета-носитель "Союз-5" проходит наземные статические и динамические испытания.

По словам Дмитрия Рогозина, этот ракетно-космический комплекс будет готов к началу летно-конструкторских испытаний с декабря 2023 года.

"Для нас крайне важно видеть свет в конце тоннеля, таким светом является реализация программы "Байтерек" по осуществлению пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур. Основные документы согласованы, согласован облик ракетно-космического комплекса, сама ракета находится в стадии наземных статических и динамических испытаний", — сказал глава "Роскосмоса".

Напомним, ранее в РКЦ "Прогресс" успешно провели статические испытания опытного образца бака окислителя первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя "Союз-5" до разрушения.