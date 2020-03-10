"Электрощит Самара" изменил структуру и место налогового учета

Группа компаний "Электрощит" — ТМ Самара" сменила место юридической регистрации и встала на учет в московской Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Кроме того, ГК сменила организационно-правовую форму с ЗАО на АО. Об этом сообщили в компании, отвечая на запрос портала "Волга Ньюс".

Перерегистрацию в ГК объяснили требованиями приказа ФНС, который предписывает осуществлять перевод компаний с иностранным участием (доля прямого или косвенного участия более 50%) на учет в Межрайонную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1.

"Налоговые отчисления компании продолжат поступать в бюджет Самарской области", — подчеркивают в "Электрощит" — ТМ Самара".

Уточнение наименования организационно-правовой формы, как пояснили в ГК, обусловлено приведением юридической формы в соответствии с законодательством РФ и связано с реорганизацией бизнеса "Электрощит Самара" по условиям соглашения, заключенного между Российским фондом прямых инвестиций и Schneider Electric, о котором сообщалось в 2019 году.

По условиям соглашения на базе активов "Электрощит Самара" было создано совместное предприятие. Представители РФПИ и Schneider Electric вошли в состав совета директоров как существующей, так и новой организации.

Кроме того, по данным ИАС Seldon.Basis, в конце прошлого года было создано АО "СЭЩ ХОЛДИНГ", получившее статус управляющей компании для АО "ГК "Электрощит - ТМ "Самара", ООО "ТД "Электрощит"-Самара" и ООО "Управляющая компания "Электрощит"-Самара".

Генеральным директором нового юридического лица был назначен Владимир Шатунин, до 2 марта занимавший пост президента ГК "Электрощит" — ТМ Самара".