"Электрощит Самара" изменил структуру и место налогового учета

Группа компаний "Электрощит" — ТМ Самара" сменила место юридической регистрации и встала на учет в московской Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Кроме того, ГК сменила организационно-правовую форму с ЗАО на АО. Об этом сообщили в компании, отвечая на запрос портала "Волга Ньюс".
Перерегистрацию в ГК объяснили требованиями приказа ФНС, который предписывает осуществлять перевод компаний с иностранным участием (доля прямого или косвенного участия более 50%) на учет в Межрайонную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1.
"Налоговые отчисления компании продолжат поступать в бюджет Самарской области", — подчеркивают в "Электрощит" — ТМ Самара".
Уточнение наименования организационно-правовой формы, как пояснили в ГК, обусловлено приведением юридической формы в соответствии с законодательством РФ и связано с реорганизацией бизнеса "Электрощит Самара" по условиям соглашения, заключенного между Российским фондом прямых инвестиций и Schneider Electric, о котором сообщалось в 2019 году.
По условиям соглашения на базе активов "Электрощит Самара" было создано совместное предприятие. Представители РФПИ и Schneider Electric вошли в состав совета директоров как существующей, так и новой организации.
Кроме того, по данным ИАС Seldon.Basis, в конце прошлого года было создано АО "СЭЩ ХОЛДИНГ", получившее статус управляющей компании для АО "ГК "Электрощит - ТМ "Самара", ООО "ТД "Электрощит"-Самара" и ООО "Управляющая компания "Электрощит"-Самара".
Генеральным директором нового юридического лица был назначен Владимир Шатунин, до 2 марта занимавший пост президента ГК "Электрощит" — ТМ Самара".
Единственным владельцем АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" выступает компания "Шнейдер Электрик Индустри АО". Группа является крупнейшим отечественным производителем электротехнического оборудования диапазона 0,4-220 кВ. По итогам 2018 г. (более поздних данных в ИАС Seldon.Basis пока не приводится) АО получило убыток в 2,57 млрд руб. при выручке 10,82 млрд руб. (падение на 40%).