Россияне все чаще считают, что рождение ребенка — не помеха для карьеры

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, можно ли совместить рождение детей и карьеру. В опросах приняли участие представители 500 компаний, 1600 россиян из всех округов страны и 1600 матерей несовершеннолетних детей.

Треть работодателей (33%) называют оптимальной продолжительностью отпуска по уходу за ребенком для матери, не желающей упускать карьерные перспективы, период в 1,5 года. Более четверти опрошенных считает, что уход в декретный отпуск любой продолжительности не сказывается на карьерном росте (26%). Между тем, 7 лет назад подобного мнения придерживались всего 17% работодателей.

Рассуждая о том, когда у женщины есть более высокая вероятность построить карьеру, до или после рождения детей, каждый второй работодатель ответил, что рост по службе не зависит от наличия или отсутствия детей.

По данным SuperJob, россияне солидарны с представителями компаний: большинство также не наблюдает зависимости между деторождением и карьерой (44%). Причем чаще всего об отсутствии подобной взаимосвязи говорили сами женщины (48%), россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. (также 48%) и респонденты старше 45 лет (49%). А вот среди молодежи до 24 лет больше всего уверенных в том, что карьеру надо ковать до рождения наследников (41%).

За 7 лет число россиян, уверенных в том, что рождение детей не влияет на карьеру, стало больше на треть, и что самое главное, сменилось мировоззрение самих матерей: женщины все чаще утверждают, что их карьерные ожидания не изменились после рождения ребенка (38% в 2013 году и 49% сегодня). После окончания декрета все больше женщин меняют место работы (36% 7 лет назад и 41% сегодня) или находят другие варианты занятости: от фриланса до открытия собственного дела (8 и 13% соответственно).