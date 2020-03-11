Сотрудники АО "Транснефть-Приволга" организовали волонтерскую акцию "Подарок ветерану"

Сотрудники филиалов АО "Транснефть-Приволга" и ООО "Транснефть Финанс" в Самаре приняли участие в волонтерской акции "Подарок ветерану", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры организовали поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Всего в добровольческих мероприятиях участвовало более ста человек.

Эстафету добрых дел начали волонтеры Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). Накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня они посетили десятерых ветеранов войны и тружеников тыла - бывших сотрудников предприятия, проживающих в Новокуйбышевске.

Работники аппарата управления и ООО "Транснефть Финанс" в г. Самара присоединились к акции "Подарок ветерану". Они собрали продуктовые наборы для шести ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Самаре.

Волонтеры Волгоградского РНУ поздравили с праздником участника Великой Отечественной войны Федора Фроловича Горина, проживающего в г. Волгограде. Вместе с волонтерами предприятия ветерана навестили сотрудники муниципалитета и Волгоградского областного благотворительного фонда социальной поддержки населения. Они вручили Федору Горину юбилейную медаль, посвященную 75-летию Победы, и плазменный телевизор.

Накануне женского праздника волонтеры поздравили ветерана предприятия и участника Волгоградской общественной организации "Ассоциация "Дети военного Сталинграда" Розу Александровну Меркулову и подарили ей двухкамерный холодильник.