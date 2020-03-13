16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Электрощит Самара" изменил структуру и место налогового учета "АКОМ" обучил производственным навыкам более чем сотню студентов-электрохимиков Два проекта "АКОМа" одобрены Фондом развития промышленности Банк "АК Барс" банкротит Александра Швидака Налоговики оспорили условия продажи акций "Волгабурмаша"

Приборостроение Машиностроение

АКОМ подтвердил соответствие японскому качеству

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Завод "АКОМ" успешно прошел очередной аудит компании "Тойота Моторс". Представители японского автопредприятия, расположенного в Санкт-Петербурге, провели детальную оценку производственной безопасности аккумуляторного предприятия в Жигулевске на предмет соответствия производственной философии "Тойота". По заключению экспертов, аудит показал хорошие результаты.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

В 2019 году представители японского бренда уже побывали на заводе "АКОМ" с целью технического аудита. В ходе предыдущего визита специалисты автоконцерна ознакомились с возможностями предприятия и дали свои рекомендации по совершенствованию производственных этапов. По итогам очередного аудита АКОМ не только подтвердил, но и улучшил свои результаты. В течение 2020 года представители японского автоконцерна проведут еще ряд мероприятий, включая технические тесты и согласования. Конечной целью аудитов компании "Тойота" станет локализация стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей, которые выпускаются на автозаводе в Санкт-Петербурге. После всестороннего изучения аккумуляторного завода и успешного прохождения всех необходимых процедур АКОМ начнет подготовку к производству и поставкам продукции для автомобилей "Тойота". Ожидается, что поставки на конвейер начнутся весной 2021 года.

В прошедшем году АКОМ так же успешно прошел аудит компании Volkswagen и получил номинацию на поставку батарей EFB для "КАМАЗа" - компании планируют углубить локализацию и перейти на российские АКБ.

За годы работы АКОМ заслужил высокую репутацию и доверие к своей продукции со стороны ведущих автопроизводителей страны. Сегодня более половины автомобилей, производимых на автосборочных предприятиях в России, комплектуются АКБ производства АКОМ. Высокое качество продукции и гарантированные поставки по принципу "точно в срок", обеспечивают стабильную работу конвейеров и надежность в эксплуатации автомобилей. АКОМ служит единственным поставщиком АВТОВАЗа с покрытием 100% потребности в АКБ для всех моделей LADA, на 90% покрывает потребности российских заводов Renault, поставляет аккумуляторы на российские заводы Peugeot, Citroen, Haval, Opel. Петербургский тракторный завод, ЛиАЗ и УралАЗ выпускают продукцию с аккумуляторами "АКОМ". Кроме того, АКОМ активно работает на рынке автопроизводителей Белоруссии: АКБ поставляются на МАЗ, "Белджи" (для Geely), ведется работа с Минским тракторным заводом.

Гид потребителя

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5