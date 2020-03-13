АКОМ подтвердил соответствие японскому качеству

Завод "АКОМ" успешно прошел очередной аудит компании "Тойота Моторс". Представители японского автопредприятия, расположенного в Санкт-Петербурге, провели детальную оценку производственной безопасности аккумуляторного предприятия в Жигулевске на предмет соответствия производственной философии "Тойота". По заключению экспертов, аудит показал хорошие результаты.

В 2019 году представители японского бренда уже побывали на заводе "АКОМ" с целью технического аудита. В ходе предыдущего визита специалисты автоконцерна ознакомились с возможностями предприятия и дали свои рекомендации по совершенствованию производственных этапов. По итогам очередного аудита АКОМ не только подтвердил, но и улучшил свои результаты. В течение 2020 года представители японского автоконцерна проведут еще ряд мероприятий, включая технические тесты и согласования. Конечной целью аудитов компании "Тойота" станет локализация стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей, которые выпускаются на автозаводе в Санкт-Петербурге. После всестороннего изучения аккумуляторного завода и успешного прохождения всех необходимых процедур АКОМ начнет подготовку к производству и поставкам продукции для автомобилей "Тойота". Ожидается, что поставки на конвейер начнутся весной 2021 года.

В прошедшем году АКОМ так же успешно прошел аудит компании Volkswagen и получил номинацию на поставку батарей EFB для "КАМАЗа" - компании планируют углубить локализацию и перейти на российские АКБ.

За годы работы АКОМ заслужил высокую репутацию и доверие к своей продукции со стороны ведущих автопроизводителей страны. Сегодня более половины автомобилей, производимых на автосборочных предприятиях в России, комплектуются АКБ производства АКОМ. Высокое качество продукции и гарантированные поставки по принципу "точно в срок", обеспечивают стабильную работу конвейеров и надежность в эксплуатации автомобилей. АКОМ служит единственным поставщиком АВТОВАЗа с покрытием 100% потребности в АКБ для всех моделей LADA, на 90% покрывает потребности российских заводов Renault, поставляет аккумуляторы на российские заводы Peugeot, Citroen, Haval, Opel. Петербургский тракторный завод, ЛиАЗ и УралАЗ выпускают продукцию с аккумуляторами "АКОМ". Кроме того, АКОМ активно работает на рынке автопроизводителей Белоруссии: АКБ поставляются на МАЗ, "Белджи" (для Geely), ведется работа с Минским тракторным заводом.