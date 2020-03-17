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Облправительство Власть и политика

Александр Фетисов: Оснований для паники нет

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 марта, заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель оперативного штаба по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области Александр Фетисов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и информации о нем.

"В связи с появлением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в некоторых регионах России и в частности в Самарской области, в социальных сетях, мессенджерах начала распространяться недостоверная, фейковая информация, нагнетающая обстановку и панические настроения среди населения.
Обращаю внимание жителей нашей области: оснований для паники нет. Да, в области зафиксированы 5 случаев заболевания коронавирусом. Относительно этих граждан приняты все соответствующие меры: они помещены в инфекционные боксы, находятся под медицинским наблюдением, им оказывают медпомощь в необходимом объеме. Выявлен круг их контактов, и эти люди также находятся под медицинским наблюдением. Состояние всех этих людей удовлетворительное", — отметил Александр Фетисов.

Напомним, в регионе введен режим повышенной готовности, это значит, что усилены все профилактические меры и отработаны алгоритмы взаимодействия ведомств.

По словам Александра Фетисова, региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции работает в ежедневном режиме, все ведомства находятся на связи круглосуточно. Актуальная и достоверная информация по ситуации, рекомендации для граждан, сформированные специалистами, ежедневно оперативно публикуются на официальном сайте Роспотребнадзора и Минздрава РФ, дублируются на сайте управления Роспотребнадзора по Самарской области. Правительством РФ запущен сайт стопкоронавирус.рф.

Александр Фетисов рассказал, что в Самарской области действует горячая линия, где также можно получить необходимую информацию.

"Введены ограничительные меры для школьников и студентов в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу, даны особые рекомендации пожилым людям, как уберечь себя от заболевания. Сохраняя спокойствие, соблюдая меры профилактики и действуя в соответствии с рекомендациями мы можем сохранить свое здоровье и здоровье наших сограждан", — сообщил заместитель председателя облправительства.

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