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Преступления Происшествия

В Самаре и других городах задержали криминальных оружейников

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали жителей республик Коми, Крым, Саха (Якутия), Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской - Кузбасс, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, изъято 193 единицы огнестрельного оружия: четыре пулемета (РПК, MG, ZB-30), 11 автоматов (АК-74, АКМС, АКС-74У), семь пистолетов-пулеметов (ППШ, ППС, Thompson, МР-38, МР-40, М-56), 92 винтовки, карабина и ружья (СВД, "Мосина", ТОЗ, Mauser, CZ), 79 пистолетов и револьверов (АПС, ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Glock, Luger, Walther, Beretta, Colt, "Наган"), а также два гранатомета РПГ-18, 13 ручных осколочных гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РКГ), около 8 тыс. патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше 7 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), два глушителя, основные части оружия (стволы, затворы, УСМ, барабаны), комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов.

Прекращена деятельность 10 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных спецоборудованием.

"Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются", - отметили в пресс-службе ФСБ России.

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