РКЦ "Прогресс" собрал обечайки баков для ракеты-носителя "Союз-5"

На самарском РКЦ "Прогресс" собрали первые детали для ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщил в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс": это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты "Союз-5". Собраны корпуса межбаковых отсеков блоков первых ступеней для огневых, динамических и статических испытаний. Пошла работа!" - пишет Рогозин.

Глава Роскосмоса также опубликовал видео, на котором показано внутреннее пространство отсека, где будут расположены приборы системы управления, системы измерения и другое оборудование первой ступени ракеты "Союз-5". "Именно на нее мы ставим самый мощный в мире жидкостный двигатель РД-171МВ. Мы делаем новую ракету для завоевания рынка", - сообщает Рогозин.

Напомним, Роскосмос поставил задачу - при разработке сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" уложиться в 1 трлн рублей. Разработкой ракеты займутся РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М.В.Хруничева.