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Глава департамента торгов получила статус зампреда правительства

САМАРА. 19 МАРТА ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина с 19 марта получила статус заместителя председателя правительства региона. Соответствующее постановление, как стало известно порталу "Волга Ньюс", подписано губернатором Дмитрием Азаровым. 

Фото: Юлия Рубцова

Наталья Катина в правительстве будет курировать вопросы управления финансами, финансового контроля, организации торгов, экономического развития и инвестиций, ценового и тарифного регулирования, промышленности и торговли, имущественных отношений, сельского хозяйства и продовольствия, ветеринарии, а также деятельность регионального проектного офиса.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что это вновь образованная должность.

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