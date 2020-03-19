Глава департамента торгов получила статус зампреда правительства

Руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина с 19 марта получила статус заместителя председателя правительства региона. Соответствующее постановление, как стало известно порталу "Волга Ньюс", подписано губернатором Дмитрием Азаровым.

Наталья Катина в правительстве будет курировать вопросы управления финансами, финансового контроля, организации торгов, экономического развития и инвестиций, ценового и тарифного регулирования, промышленности и торговли, имущественных отношений, сельского хозяйства и продовольствия, ветеринарии, а также деятельность регионального проектного офиса.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что это вновь образованная должность.