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Энергетика ТЭК

Заявки по альткотельной в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти рассматриваются в Минстрое

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства России рассматривает переход Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, а также Владимира на новую модель рынка тепла. Заявки на отнесение к ценовым зонам теплоснабжения были направлены администрациями этих городов совместно с ПАО "Т Плюс", сообщает компания.

"После предоставления дополнительных пояснений позиция Минстроя будет направлена в Минэнерго - орган, курирующий переход на новую модель", - отмечается в сообщении.

Если не возникнет разногласий, согласованные заявки будут направлены в правительство РФ. Там переход в ценовые зоны должен оформить своим распоряжением председатель правительства. 

Ранее сообщалось, что "Т Плюс" планирует направить на модернизацию в Новокуйбышевске 4,5 млрд руб., в Тольятти - 23,7 млрд руб., в Самаре - 29,9 млрд рублей.

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