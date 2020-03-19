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Галерея "Виктория" будет вести трансляцию с открытия выставки

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" 19 марта в 19:00 откроет новую выставку "Сад утопий" (16+). Открытие будет транслироваться онлайн.

Трансляцию открытия и первой экскурсии галерея покажет в своей группе "ВКонтакте". Начало в 19:00. Вернисаж также можно посетить оффлайн, но тех, кто опасается за свое здоровье или чувствует недомогание, просят остаться дома.

На выставке "Сад утопий" представлены художественные произведения и архитектурные проекты, посвященные образам идеального дома, городской среды и мифа в нашей повседневности, в которых "фантазия" интерпретирует жилое пространство людей и стремится управлять или направлять их тела.

Выставка условно поделена на три зоны - жилище, город и сад, - каждая из которых наполнена разными произведениями: книги, чертежи, гравюры, макеты, посуда, скульптура, инсталляция и видео, бродя среди которых, можно познакомиться с проектами зарубежных и российских художников от XVIII века до наших дней, от французского классицизма до самарского совриска.

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