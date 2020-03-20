Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса

В пятницу, 20 марта, в Самарской области состоялось ежедневное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории губернии.

Заседание состоялось под председательством главы региона Дмитрия Азарова. Руководители профильных министерств, контрольно-надзорных органов, спецслужб и ведомств, а также главы муниципалитетов, участвовавшие в заседании по видеосвязи, рассмотрели перечень вопросов, связанных с предупреждением распространения инфекции.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил: "Сегодня у нас обширная повестка - мы рассмотрим не только вопросы, связанные с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, но и целый ряд вопросов, связанных с мониторингом цен на продукты питания, средства индивидуальной защиты и лекарства. Обсудим наличие запасов товаров первой необходимости на территории региона, готовность врачей к оказанию помощи населению".

Как отметила руководитель областного Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, на данный момент в регионе нет прироста заболевших, их по-прежнему пятеро (четверо в Тольятти и один в Самаре). Медицинские работники продолжают наблюдать за людьми, которые находились в контакте с инфицированными. И заболевшие, и контактные лица находятся на карантине.

Руководитель Управления Роспотребнадзора отметила, что 18 марта главным санитарным врачом РФ Анной Поповой подписано постановление, в соответствии с которым россиянам, вернувшимся из зарубежных поездок, необходимо уйти на добровольный 14-дневный карантин, а также оповестить органы местного самоуправления, надзорные органы и медработников по месту жительства о посещении других стран и своем самочувствии. Это необходимо, чтобы минимизировать риск распространения инфекции от потенциальных переносчиков, а также чтобы люди оперативно получили медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия.

Дмитрий Азаров поручил усилить информационную работу с населением о необходимости соблюдения вышеперечисленных мер. Кроме того, глава региона поручил скорректировать работу "горячей линии": создать многоканальную систему связи, замкнув ее на один телефонный номер, чтобы люди четко понимали, куда им обращаться в случае возникновения вопросов, а не распыляли усилия, параллельно дозваниваясь по нескольким номерам. При этом Дмитрий Азаров отметил, что в случае необходимости стоит увеличить число операторов, чтобы люди долго не ждали ответов на линии.

Обсуждая наличие товаров первой необходимости в торговых сетях региона, спрос на которые за последние дни существенно возрос, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что торговые сети просто не успевают выкладывать товар на полки.

"Мы мониторим социальные сети и по каждому сообщению о пустых полках в том или ином магазине сразу связываемся с представителями магазинов, - пояснил министр. - В отдельных магазинах полки действительно могут пустовать пару часов, но это исключительно из-за того, что процедура перевода товара со склада в зал и его расстановка требует определенного времени".

Дмитрий Азаров поручил министру отработать с торговыми сетями вопрос о более оперативной расстановке товаров, чтобы не вызывать у людей тревогу. Также губернатор поручил в течение дня подготовить сводную информацию о запасах продовольственных товаров первой необходимости на территории региона и список потенциальных поставщиков продукции.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил, что министерство совместно с муниципалитетами ежедневно проверяет дезинфекцию автотранспортных средств для перевозки пассажиров. И если с санобработкой подвижного состава муниципальных предприятий вопросов не возникает, то вот частные организации не всегда ответственно подходят к этому вопросу. Дмитрий Азаров поручил точечно проработать тему со всеми перевозчиками и поставить этот вопрос на жесткий контроль.