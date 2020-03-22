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Работа и Кадры

Больше половины жителей Самары сталкивались с задержками или невыплатой зарплат

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Но боролись за зарплату лишь 28% опрошенных.

Сервис Работа.ру выяснил, сталкивались ли жители Самары с задержками зарплаты, и готовы ли они пойти на крайние меры, чтобы добиться справедливости. Больше половины опрошенных отметили, что хотя бы однажды получали зарплату с задержкой или вовсе оставались без денег. В такой ситуации оказывались 61% респондентов. И только оставшимся 39% работодатель всегда платил вовремя.

59% участников опроса из Самары не пытались воздействовать на работодателя, чтобы получить зарплату. Те, кто пытался решить проблему с задержками зарплаты, чаще всего пытались бороться на официальном уровны — жаловались на работодателя в соответствующие государственные органы (Федеральную службу по труду и занятости, Роструд). Такой опыт был у 15% респондентов из Самары. Другие участники опроса пытались сыграть на эмоциях: 13% угрожали работодателю собственным увольнением. В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали личные беседы с начальством и поиск другой работы.

Моральный ущерб от задержки зарплаты стоит дорого — 61% респондентов отметили, что хотели бы получить компенсацию в двойном размере задержанной суммы. Каждый пятый житель Самары хотел бы, чтобы недобросовестного работодателя официально оштрафовали. Только 15% опрошенных готовы на крайние меры: подать в суд (8% респондентов) или добиться для работодателя уголовного преследования (7%).

Еще 3% самарцев указали свой вариант ответа. Жители региона писали о том, что нужно выяснить причину задержки. Если обстоятельства не зависят от работодателя, то они готовы подождать свою законную зарплату.

"Большинство самарцев не понаслышке знают, что такое задержка зарплаты. Но лишь 28% хоть как-то боролись за свое право на оплату труда. А ведь даже частичная невыплата зарплаты свыше трех месяцев может обернуться для руководителя организации лишением свободы. К счастью для работодателей, лишь 7% самарцев хотели бы такого сурового наказания для начальства. Но работодателям стоит помнить, что конкуренция на рынке труда возрастает, а справедливая и своевременная оплата остается одним из конкурентных преимуществ", — говорит Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.

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