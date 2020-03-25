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Выплата пособий в регионе будет продлеваться без обращения граждан

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует, что в связи с карантином по коронавирусу выплата ранее назначенных пособий будет продлеваться без обращения граждан и без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах.

Это относится к выплатам, назначенным в соответствии с региональным законодательством:
- ежемесячное пособие на ребенка,
- пособие на питание ребенка,
- социальная помощь в виде денежной выплаты (социальное пособие),
- компенсация части родительской платы,
- пособие на ребенка в студенческой семье в 2020 году.

Это позволит существенно снизить количество граждан, посещающих органы соцзащиты, разгрузить социальные учреждения на время противовирусной кампании.

Вместе с тем, решение о продлении выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет приниматься после обращения  и предоставления документов в управление социальной защиты населения.

Прием граждан, в том числе впервые претендующих на какие-либо меры социальной поддержки, желающих получить консультацию будет производится по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить в управление социальной защиты населения:

Железнодорожный, Ленинский и Самарский районы 336-38-60, 332-51-99       
Куйбышевский район 330-39-72       
Промышленный район 995-43-56, 995-03-86       
Кировский район 992-21-36, 995-10-85, 992-40-55       
Красноглинский район 950-53-20, 950-20-50       
Октябрьский и Советский районы 337-69-61, 995-59-96, 992-76-29, 995-40-21.

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