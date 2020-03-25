9 мая в Самаре покажут фильм о подвиге речников-волжан "Волга в огне"

В Самаре 9 мая презентуют фильм о подвиге речников-волжан "Волга в огне".

В 1942 г. за несколько месяцев на Нижней Волге затонуло свыше 350 судов — сотни речников погибли вместе с семьями. Картина "Волга в огне" основана на уникальных архивных записях ветеранов, которые хранил у себя самарский журналист-краевед Владимир Казарин. Он записал воспоминания речников-волжан еще 1983 году. Людей, с которыми он говорил, уже нет в живых, но их голоса и истории звучат до сих пор.

Киностудия "Самарафильм" уже завершает подготовку ленты к прокату. Премьера состоится 9 мая в Доме офицеров самарского гарнизона. Стоимость билета 190 рублей.

Во время войны Волга была важной транспортной магистралью — советские пароходы и баржи шли и доставляли топливо и боеприпасы для Красной армии. Немецкая авиация сбрасывала в реку морские мины, атакам подвергались даже санитарные суда, сама река полыхала огнем. Фильм "Волга в огне" станет данью памяти людям, чьи жизни трагически оборвались.

Сценарист и продюсер Олег Ракшин и режиссер Галина Щерба. Работа оказалась нелегкой. Впервые в самарском кинематографе специально для фильма проводили подводные съемки — ведущему оператору-дайверу России Григорию Яблочникову вместе с ассистентом Валерием Чуфаровым пришлось спуститься на дно Волги к затонувшему пароходу. Помимо современных съемок в киноленте использована кинохроника из фондов Государственного архива кинофотодокументов, Госфильмофонда и частных коллекций. Музыку к фильму написал композитор Василий Тонковидов, известный зрителям и слушателям по картине "Жизнь и судьба" Сергея Урсуляка.