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Работа и Кадры

6 из 10 россиян поддержали решение Президента о выходной неделе

МОСКВА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что думают экономически активные россияне о решении Президента России Владимира Путина сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны из 328 населенных пунктов.

60% россиян поддержали заявление Путина. Женщины поддерживают решение Президента чаще мужчин: 68% против 54%. При этом чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели: согласны 65% опрошенных в возрасте до 34 лет и 48% среди тех, кому 45 лет и более.

20% не одобряют решение Президента России. Еще 20% затруднились с оценкой постановления Владимира Путина.

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