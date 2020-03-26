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Работа и Кадры

Wildberries поможет трудоустроить жителей Самарской области

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-ритейлер предлагает рабочие места тысячам россиян, которые пострадали из-за сокращений во время кризиса.

Онлайн-площадка приглашает на работу граждан, которые потеряли ее из-за вынужденного карантина на предприятиях. Компания открыла свыше 3 500 новых рабочих мест в 450 населенных пунктах страны.

Соискателям предлагаются как постоянные, так и временные вакансии. Компания приглашает на работу в распределительные центры, пункты выдачи заказов, службу курьерской доставки и центральный офис. Трудоустройство возможно в кратчайшие сроки, - рассказывают в пресс-службе Wildberries.

Для поиска работы во время кризиса Wildberries запустил сайт всемработавб.рф. На интернет-ресурсе ритейлер уже опубликовал свои вакансии и предлагает другим компаниям также разместить здесь свои предложения о свободных рабочих местах.

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