В Самарской области выберут лучшие проекты

ООО "РИТЭК" совместно с Благотворительным фондом "ЛУКОЙЛ" объявили о старте шестого Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

В поисках лучших идей

Поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе - главные задачи конкурса. С каждым годом он привлекает все большее количество соискателей. Помощь получают идеи, имеющие реальную перспективу перерасти в нечто большее и независимое от грантов.

Масштабы впечатляют. Так, за пять лет в Самарской области рассмотрено почти две тысячи заявок, 351 инициатива поддержана, в реализацию проектов-победителей инвестировано 75 млн рублей. Бюджет этого года, как и ранее, составляет 15 млн рублей. Традиционно конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области.

В основу конкурса положен проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. Цель - превратить авторов идей из простых получателей средств в активных организаторов социальных проектов. Немаловажными также являются принципы состязательности, прозрачности и публичности, заложенные в основу самой механики отбора.

Ваши идеи - наша поддержка

РИТЭК достойно развивает лучшие традиции благотворительности и социальной ответственности ЛУКОЙЛа в регионах.

Ключевые направления ежегодного конкурса - развитие социальной инфраструктуры, поддержка детского и массового спорта, образования и здравоохранения, сохранение культурного наследия. Масштабные экологические акции, благоустройство общественных пространств, строительство ФОКов и игровых спортивных площадок, помощь ветеранским организациям, развитие добровольческого движения, реконструкция Дворцов культуры и поддержка творческих коллективов - лишь небольшая часть того, что уже сделано с помощью ООО "РИТЭК" за последние годы.

Так, только в 2019 году в Самарской области по итогам конкурса благоустроен сквер "Аллея памяти" в Сергиевском районе, расчищен родник "Поповский" в селе Таурма Шенталинского района, возрожден дом писателя Гакиля Сагирова в селе Старое Файзуллово Кошкинского района, создан арт-объект в Детской художественной школе города Новокуйбышевска, приобретен спортивный инвентарь для детей из малообеспеченных семей в Елховском районе. И это лишь малая часть реализованных идей общественных и государственных организаций региона.

Победители получат финансовую поддержку

Помимо традиционных номинаций, таких, как "Экология", "Духовность и культура", "Спорт", в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учреждена специальная номинация - "Великий подвиг".

Она направлена на поддержку ветеранов, тружеников тыла, создание и восстановление военно-мемориальных комплексов и музеев, патриотическое воспитание молодежи.

Подать заявку на VI Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Самарской области могут государственные, муниципальные и бюджетные организации, органы местного самоуправления и общественные объединения. Сделать это можно дистанционно до 31 июля 2020 года. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей. Важно помнить, что обязательным условием финансирования проекта является вклад собственных или привлеченных средств организации (не менее 30% от заявленной суммы).

Победители конкурса будут объявлены в октябре 2020 года. Проекты финалистов планируется реализовать до середины 2021 года.

Подробнее познакомиться с условиями участия в конкурсе и итогами прошлых лет можно на сайте ООО "РИТЭК" по адресу ritek.lukoil.ru.