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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы покупают SIM-карты онлайн и с доставкой на дом

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подвела итоги работы сегмента электронной коммерции в 2019 году. Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми пользователями цифрового канала стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стала Курганская область с почти двукратным ростом активаций — 96%. На втором месте оказалась Еврейская АО, где подключения через цифровой канал выросли на 94%. Далее в списке лидеров следуют регионы Сибири и Урала — Красноярск и Екатеринбург с результатом 85% и 81% соответственно. Столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.

Среди регионов Приволжья самый высокий рост подключений через интернет-магазин Tele2 показала Самарская область с результатом 33%. На втором месте — Чувашия, где за год количество новых подключений выросло на 23%, на третьем — Нижегородская область, где прирост составил 14%.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов по MNP. Услуга популярна среди абонентов, и Tele2 является лидером рынка по числу перенесенных в ее сеть номеров. Особенно сильные результаты у Tele2 в столичном регионе, где MNP-баланс составляет 10 к 1 (на десять пришедших клиентов от Tele2 уходит всего один абонент). В Москве на MNP-переходы приходится 14% от всех подключений через сайт. Чуть опережает Москву и область по этому показателю Центр России, где этот показатель достиг 15%. В списке лидеров также регионы Байкала и Дальнего Востока, где доля MNP-подключений составила 12%. Аналогичный результат зафиксирован на Волге. Северо-Запад показал долю в 10%.

При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. Tele2 оценила, какая доля продаж приходится на интернет-тарифы "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Лидером по покупке этих тарифов стал Урал, где их выбирают 55% пользователей. На втором месте — регионы Центральной России (51%), а вот третье и четвертое места достались регионам Юга и Волги с долями 41% и 40% соответственно.

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет — их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.

При заказе в интернет-магазине Tele2 покупатели могут самостоятельно забрать свою покупку из ближайшего салона связи оператора или оформить бесплатную доставку курьерской службой. Получить SIM-карту не выходя из дома можно в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном, Новокуйбышевске, Кинеле и Безенчуке. Сроки доставки варьируются от одного до четырех дней.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

"Динамика подключений популярных интернет-тарифов подтверждает рост проникновения пакетных продуктов в нашей базе. Таким образом, аудитория Tele2 становится все более "цифровой", а наши интерфейсы все лучше адаптируются к текущим запросам клиентов: мы стараемся развивать и поддерживать эффективный микс онлайн- и офлайн-точек контакта с пользователями. Так, например, при оформлении онлайн-заказа многие клиенты выбирают получение SIM-карты в одном из салонов нашей розничной сети, масштаб которой позволяет забрать заказ быстро и удобно".

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