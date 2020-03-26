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Кино Культура

Михаил Куперберг во время онлайн-лекции расскажет о фильме "Тайная жизнь"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 марта, в 18:15, в рамках позитивного проекта ЦРК "Художественный" "Скука прочь" пройдет онлайн-лекция киноведа, кинокритика, журналиста, члена Союза кинематографистов России Михаила Куперберга.

Лекция посвящена фильму "Тайная жизнь" ("A Hidden Life") режиссера Терренса Малика. Кинокартина производства США, Великобритании, Германии, 2019 год.

Терренс Малик — знаковая фигура современного кинематографа. Он прошел путь от режиссера-экспериментатора до художника-философа, чей причудливый мир состоит из неповторимых образов и бесконечных диалогов со своим внутренним Я.

Основой фильма "Тайная жизнь" стала биография культовой фигуры австрийского сопротивления — Франца Егерштеттера, который отказался сражаться за нацистов во Второй мировой войне и за это был приговорен к смерти. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь близких.

Фильм получил приз экуменического жюри, приз Франсуа Шале; номинирован на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 2019 году.

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