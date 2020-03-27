Владимир Сластенин возглавил правительство Ингушетии

Народное собрание Ингушетии согласовало на пост премьер-министра республики кандидатуру экс-замглавы Самары Владимира Сластенина, который с 27 января исполнял обязанности председателя правительства, сообщает пресс-служба правительства Республики.

Кандидатура на этот пост была внесена на рассмотрение республиканского парламента главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. По итогам тайного голосования из 26 депутатов за кандидата проголосовали 21.

Напомним, Владимир Сластенин проработал в администрации Самары два года, придя туда с позиции управляющего самарским филиалом банка "Союз". В августе 2015 г. он возглавил департамент финансов, сменив на этом посту Андрея Прямилова. В июле 2016 г. тогдашний глава города Олег Фурсов назначил Владимира Сластенина своим первым заместителем.

До назначения на должность Сластенин являлся советником главы республики, затем первым заместителем председателя правительства Ингушетии, а после заместителем главы правительства.

Отметим, Махмуд-Али Калиматов также долгое время трудился в Самарской области. Так, в 1997-2004 гг. он занимал должность прокурора Самары, первого заместителя прокурора области. В целом, службу в органах прокуратуры он начал в 1990 году. В 2004-2007 гг. Махмуд-Али Калиматов был прокурором Республики Ингушетия. В 2007-2012 гг. вновь трудился в Самаре на посту главы Контрольного департамента аппарата правительства области (затем губернатора). В 2012-2015 гг. Махмуд-Али Калиматов был советником губернатора Самарской области, а в 2015-2019 гг. руководил областным управлением Росприроднадзора. Главой Ингушетии он был назначен Указом президента 26 июня 2019 года.