Завод "АКОМ" взял новый рекорд, выпустив более 2,6 млн АКБ

Каждый год производственной деятельности группы компаний "АКОМ" отмечен твердым продвижением вперед. В прошедшем 2019-м значимые результаты были достигнуты по всем направлениям, что позволило флагману аккумуляторной отрасли России укрепить позиции на внутреннем рынке и продолжить интеграцию в мировой рынок химических источников тока.

Рост и развитие

Деятельность Группы компаний "АКОМ" давно вышла за пределы Жигулевска. Сегодня это интернациональная корпорация энергетических решений, нацеленная на глобальный рынок. Помимо головного завода, в структуру холдинга входят компании, базирующиеся в Тольятти: металлургический завод "АКОМ-Инвест", Торговый дом "АКОМ", инжиниринговая компания "Аккумулятор инноваций", компания "АКОМ-Ижиниринг", поставляющая готовые энергетические решения с использованием литий-ионных накопителей, а также завод по производству промышленных батарей "АКОМ-Индастриал", который начнет выпуск продукции в этом году.

По объемам производства и реализации аккумуляторов в России "АКОМ" лидирует восьмой год подряд. В 2019 году конвейер головного предприятия в Жигулевске выпустил 2,6 млн аккумуляторных батарей, что на 100 тыс. единиц больше уровня 2018 года. Объем выпуска более, чем в два раза превышает показатели ближайшего завода-конкурента, и этот отрыв с каждым годом увеличивается. По выручке годовой прирост составил 390,4 млн рублей, а в целом завод произвел продукции более, чем на 6 млрд рублей. Общая доля поставок "АКОМ" на автозаводы России превышает 52%, то есть, каждый второй автомобиль, сходящий с конвейеров автопредприятий страны, комплектуется жигулевским аккумулятором.

Крупнейшие потребители продукции "АКОМ" — это АВТОВАЗ, РЕНО РОССИЯ, GM-АВТОВАЗ, ЛАДА Ижевск, Группа ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, Петербургский тракторный завод. 2019 год ознаменовался началом поставок на автомобильные производства Peugeot, Citroen, Opel, Haval, KIA, а также получением номинации на поставки грузовых АКБ на КАМАЗ. Осуществлен выход на рынок автопроизводителей Белоруссии: "АКОМ" получил право 100% поставок на ОАО "МАЗ", начал работу с СЗАО "БЕЛДЖИ".

Мощная дилерская сеть "АКОМ" включает более 100 партнеров во всех регионах России, еще 24 дилера работают в 18 странах мира, включая все государства СНГ, а также Монголию, Сербию, Грецию, Польшу и Болгарию. "АКОМ" — основной отечественный экспортер АКБ, обеспечивающий 65% экспорта в отрасли, что составляет более 450 тыс. единиц. В перспективных планах производителя − расширение поставок в Европу и Азию, в качестве приоритетных направлений рассматриваются Чехия, Германия, страны Ближнего Востока.

Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, "АКОМ" проводит твердую политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. На сегодняшний день свыше 90% материалов и компонентов закупаются предприятием внутри страны, причем большая их доля не только локализована на территории России, но и производится собственными силами Группы компаний "АКОМ". Завод не закупает компоненты в Китае, поэтому в отличие от других предприятий не зависит от остановки производств в Поднебесной.

Продукт мирового качества

Интеграция в мировую автомобильную индустрию требует поддержания высокого уровня качества и конкурентоспособности продукции. На российском рынке компания "АКОМ" уже прочно ассоциируется с инновационными батареями EFB, имеющими эксплуатационные и потребительские характеристики, не уступающие мировым аналогам. В 2019 году "АКОМ" продолжил реализацию амбициозной концепции "Покоритель стихий": инновационные батареи "АКОМ+ EFB" прошли на "отлично" тесты на сложнейших горных дорогах Приэльбрусья. Таким образом, получено еще одно подтверждение того, что высокотехнологичные аккумуляторные батареи "АКОМ" могут эксплуатироваться в любых экстремальных условиях. В настоящее время проводятся испытания продукции в пустыне Сахара.

Первым среди российских производителей "АКОМ" начал в 2019 году производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM. Продукт имеет ряд преимуществ перед стандартными аккумуляторами: повышенный жизненный ресурс, усиленная устойчивость к циклическим нагрузкам (выдерживают до 500 циклов "заряд-разряд"), коррозийным процессам, стойкость к вибрации, высоким и низким температурам, низкий уровень саморазряда.

В настоящее время готовится к выпуску аккумулятор с технологией GEL, разработанный собственным научно-техническим центром компании "АКОМ".

Есть чем гордиться!

В течение года Группа компаний "АКОМ" многократно становилась призером различных конкурсов и обладателем престижных наград. "Лучшее предприятие России", согласно рейтингу товаров и услуг "Звезда качества". Первое место за показатели в развитии персонала в конкурсе лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева. Второе место Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта в категории "Крупный бизнес" — номинация "Экспортер года в сфере высоких технологий". Завоевана очередная, уже четвертая, победа в федеральном конкурсе "Лидеры российского бизнеса". Здесь "АКОМ" стал лучшим в номинации "За динамичное развитие бизнеса". В пятый раз подтверждено звание "Благотворитель года". "АКОМ" стал единственным в стране производителем аккумуляторов под знаком "Сделано в России", одобренным Российским экспортным центром.

Консолидация отрасли

Глобальные задачи, которые стоят перед отраслью ХИТ — повышение качества продукции, импортозамещение, локализация производства, наращивание конкурентоспособности, защита отечественного рынка от импорта. Главенствующую роль здесь играет научно-технический прогресс — это наиболее важное направление в повышении нашей конкурентоспособности на мировой арене, в том числе за счет снижения себестоимости, поэтому в 2019 году "АКОМ" инициировал объединение отраслевых усилий в виде международной научно-технической конференции "Battery Innovation".

Мероприятие на базе тольяттинского технопарка "Жигулевская долина" собрало порядка 60 участников, среди которых российские и зарубежные производители аккумуляторных батарей, технические эксперты, представители научно-исследовательских институтов, профессиональных отраслевых объединений, государственных структур. В ходе дискуссии участники обсудили состояние индустрии химических источников тока, новые технологические решения в этой сфере. Конференция "Battery Innovation" стала ежегодной, и в текущем 2020 году значительно расширила как количественный состав, так и географию участников.

Векторы развития

В 2019 году компания "АКОМ" улучшила результативность в рамках реализации национального проекта "Повышение производительности труда". Прирост производительности труда составил 22%, что превышает 11 млн рублей на человека. По системе бережливого производства и 5С обучено 100% сотрудников "АКОМ".

Эффективное выстраивание производственной культуры вывело компанию в лидеры Всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019". Организатор проекта — деловой интернет-портал "Управление производством", который анализирует достижения отечественных промышленных предприятий, в том числе по приоритетной в экономике России теме производительности труда, формируя уникальный информативный отчет по ключевым отраслям. В ТОП-30 лучших предприятий страны, работающих в отрасли "Электротехническая промышленность", "АКОМ" занял почетное 4 место. В номинации "Лидеры по росту производительности труда за год" компания вошла в десятку лучших по отрасли.

"АКОМ" вышел на второй этап повышения производительности труда, получив заем 300 млн руб. от Фонда развития промышленности, что позволит сделать рабочие места еще более высокотехнологичными, повысить производительность на 58% в 2024 году за счет внедрения нового прогрессивного оборудования, технологий, механизации процесса изготовления продукции, сокращения длительности отдельных техпроцессов посредством их автоматизации, совершенствования системы менеджмента качества и системы управления персоналом.

Также в 2019 году "АКОМ" стал участником нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", заняв первое место в российском перечне производителей в рамках отрасли.

Планы — в действии

Группа компаний "АКОМ" успешно продолжила в 2019 году реализацию проекта "АКОМ-Индастриал" по производству промышленных аккумуляторов, предназначенных для объектов энергетики, нефтегазового и телекоммуникационного сектора. Партнером отечественного производителя стал один из лидеров рынка аккумуляторных батарей — компания "Eternity Technologies" (ОАЭ).

Реализация проекта позволит локализовать производство промышленных АКБ на территории России и будет способствовать снижению доли импорта с 90% до 50%. Сумма инвестиций в проект составит 520 млн рублей, из которых 350 млн рублей — средства, предоставляемые ФРП, прирост новых высокопроизводительных рабочих мест — 48 единиц. Уже сейчас можно говорить о таких крупных потенциальных потребителях, как РЖД, метрополитен, "Ростелеком", "Росэнергоатом". Старт поставки АКБ производства "АКОМ-Индастриал" запланирован уже в этом году. Максимальная производственная мощность составит 270 000 аккумуляторных элементов в год.

Николай Игнатьев, президент Группы компаний "АКОМ":

— Сегодня "АКОМ" расширяет свои границы, трансформируясь в Корпорацию энергетических решений через конкуренцию с глобальными игроками на рынке и внедрение производства промышленных батарей. Перед компанией стоят серьезные задачи, и для нас очень важно, что этому способствует государственная политика, нацеленная на укрепление позиций отечественных предприятий как внутри страны, так и за ее пределами.