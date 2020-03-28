KFC начал принимать заказы через чат-боты

KFC запустил в России бесконтактную опцию заказа блюд через чат-боты в Telegram и "ВКонтакте" как еще одну меру безопасного обслуживания потребителей. Этот способ заказа, с одной стороны, позволит минимизировать контакты, с другой — сделает доступ к любимой курочке KFC еще удобнее и проще.

Начав диалог в социальной сети, пользователь указывает город и улицу, выбирает один из пяти вариантов комбо-наборов, а также время и ресторан, из которого удобнее всего забрать заказ.

Комбо-наборы, доступные для заказа через чат-боты:

Комбо № 1: Сандерс (Сандерс Баскет, стандартный картофель фри, Pepsi 0,5 л и сырный соус);

Комбо № 2: Шефбургер (оригинальный Шефбургер, стандартный картофель фри, Pepsi 0,5 л и сырный соус);

Комбо № 3: Твистер (оригинальный Твистер, стандартный картофель фри, Pepsi 0,5 л и сырный соус);

Комбо № 4: Дуэт (оригинальный Баскет Дуэт, 2 сырных соуса и Pepsi 1 л);

Комбо № 5: Баскет L (оригинальный Баскет L, 2 сырных соуса и Pepsi 1 л).

Если поблизости ресторана нет, чат-бот предлагает покупателю оформить доставку. И здесь сеть придерживается принципа бесконтактности. Гость может получить заказ без взаимодействия с курьером — функция бесконтактной передачи заказа появилась в приложении партнерского сервиса доставки Delivery Club с 13 марта.

Ирина Гущина, PR-директор KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе:

"Здоровье и безопасность гостей и сотрудников KFC всегда были и остаются нашим приоритетом. Именно поэтому мы разрабатываем все новые способы бесконтактного заказа блюд, стремясь обеспечить максимальную доступность нашей вкуснейшей курицы для людей. Кроме того, мы уверены, что будущее за новыми технологиями, и они будут широко востребованы не только сейчас, но и в более спокойный период".

В период с 28 марта по 5 апреля 2020 года в большинстве городов России доступно несколько форматов заказа блюд из ресторанов KFC: