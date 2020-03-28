Счетная палата: на жилье для молодых семей необходимо в 6 раз больше средств

В Самарской области на социальные выплаты молодым семьям для приобретения или строительства жилья до 2021 г. предусмотрено 1,58 млрд рублей. Реальная же потребность по оценке Счетной палаты составляет 9,3 млрд рублей. И это только для тех кто стоял на очереди по состоянию на 1 января 2019 года. Такие данные содержатся в годовом отчете палаты.

"В ходе мероприятия определена опережающая тенденция роста количества молодых семей, включенных в очерёдность по сравнению с количеством семей, получивших социальную выплату. Наблюдается снижение как количества фактически получивших социальные выплаты семей, так и планируемых подпрограммой", - отмечается в документе.

Более половины всей очередности в Самарской области сконцентрировано в Тольятти. Однако за 2017-2018 гг. социальной выплатой там было обеспечено менее 5% очередников.