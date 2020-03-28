16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Счетная палата: на жилье для молодых семей необходимо в 6 раз больше средств В Самарской области выберут лучшие проекты Выплата пособий в регионе будет продлеваться без обращения граждан Счетная палата: "70% тружеников тыла, получающих выплаты на новое жилье, в нем не нуждаются" Ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд

Соцподдержка Общество

Счетная палата: на жилье для молодых семей необходимо в 6 раз больше средств

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области на социальные выплаты молодым семьям для приобретения или строительства жилья до 2021 г. предусмотрено 1,58 млрд рублей. Реальная же потребность по оценке Счетной палаты составляет 9,3 млрд рублей. И это только для тех кто стоял на очереди по состоянию на 1 января 2019 года. Такие данные содержатся в годовом отчете палаты.

"В ходе мероприятия определена опережающая тенденция роста количества молодых семей, включенных в очерёдность по сравнению с количеством семей, получивших социальную выплату. Наблюдается снижение как количества фактически получивших социальные выплаты семей, так и планируемых подпрограммой", - отмечается в документе.

Более половины всей очередности в Самарской области сконцентрировано в Тольятти. Однако за 2017-2018 гг. социальной выплатой там было обеспечено менее 5% очередников.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5