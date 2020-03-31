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Губернатор Власть и политика

В Самарской области ужесточат карантин

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил о намерении ужесточить карантинные меры для предотвращения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Планируется ужесточить ограничения на перемещение граждан. Постановление должно быть подписано 31 марта.

По словам губернатора, такое решение принято несмотря на то, что за истекшие сутки в регионе не было выявлено новых случаев заболевания граждан и у 30 проверенных на вирус жителей губернии тест оказался отрицательным.

"Но мы решили принять дополнительные меры, чтобы не допустить угрозы распространения заболевания в регионе. Выделим дополнительно 200 млн руб. на создание запаса лекарственных средств и на укрепление материально-технической базы медучреждений региона. Кроме того, с завтрашнего дня приступаем к дезинфекции общественных пространств. О том, какие ещё принимаем решения, подробно расскажу завтра", — написал Дмитрий Азаров накануне в своем Instagram.

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