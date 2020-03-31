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ПСБ запускает онлайн-проект "Финансовая грамотность на дому"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самоизоляция — отличный повод повысить свой уровень финансовой грамотности, научиться чему-то новому и полезному. Поэтому ПСБ запускает дистанционный образовательный проект "Финансовая грамотность на дому". Наши эксперты сейчас работают удаленно и готовят для вас наиболее актуальные рекомендации на финансовые темы. В рамках этого проекта мы расскажем о том, как сохранить накопления в условиях экономической нестабильности, обсудим стоит ли сейчас брать ипотеку, можно ли воспользоваться кредитными каникулами, реструктуризировать кредит, а также решим, надо ли свои вложения вкладывать в покупку запасов продовольствия.

Оставайтесь дома и узнавайте всё об основах грамотного финансового поведения в условиях колебаний рынков и нестабильности деловой активности. Видео-лекции будут публиковаться в официальных группах банка в Facebook и Vkontakte. Подписывайтесь на наши аккаунты, будьте здоровы и учитесь вместе с финансовыми экспертами ПСБ. Не пропустите — управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота в первом выпуске "Финансовой грамотности на дому" 31 марта расскажет о том, какие решения в текущей ситуации правильные и как избежать серьезных ошибок.

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