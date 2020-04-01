С переходом на удаленный режим работы самарцы стали чаще выбирать "тяжелые" тарифы

Tele2 отмечает рост популярности тарифных планов с большим объемом интернет-трафика. Так, за последние две недели марта количество подключений на тариф "Мой онлайн+" с 30 гигабайтами интернета в пакете выросло на 15%.

Tele2 в Самарской области отмечает повышенный спрос на пакетные тарифные предложения, которые предусматривают большой объем интернет-трафика. За последние две недели марта 2020 наибольший рост показал один из самых "тяжелых" тарифов линейки — "Мой онлайн+". В общей доле новых подключений это предложение занимает 43%.

Количество новых абонентов, которые выбрали тарифный план "Мой онлайн+", за последние две недели выросло на 15%. Тариф подходит активным пользователям интернета и включает 30 Гб трафика, безлимит на популярные соцсети и мессенджеры, бесплатный трафик в приложениях Tele2 TV и "Звук". Таким образом, абоненты могут оставаться на связи и решать большинство повседневных и рабочих задач с помощью смартфона, не покидая своего дома.

Подключиться к Tele2 и тарифному плану "Мой онлайн+" можно в интернет-магазине оператора. Пользователи могут самостоятельно выбрать понравившийся номер или перейти со своим номером от другого оператора бесплатно. При оформлении заказа в интернет-магазине действует бесплатная курьерская доставка по Самаре, Тольятти, Чапаевску, Сызрани, Кинель-Черкассам и еще десяткам других населенных пунктов области. Сроки доставки варьируются от одного до пяти дней.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"За последние две недели мы видим стабильный рост продаж тарифа "Мой онлайн+". Многие наши абоненты перешли на удаленный режим работы и стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Кроме того, многие онлайн-сервисы в сфере образования, развлечений и спорта открыли бесплатный доступ к своим ресурсам, чтобы люди могли с пользой провести время дома. Объем трафика, который предусмотрен тарифным планом "Мой онлайн+", позволит не только всегда оставаться онлайн для решения рабочих вопросов и связи с близкими, но и полноценно использовать новые возможности для досуга в домашних условиях".