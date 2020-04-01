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Кино Культура

ЦРК "Художественный" в интернете покажет документальный фильм Виталия Добрусина "Максим Горький"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 апреля, в 19:00, на интернет-ресурсах Агентства социокультурных технологий и ЦРК "Художественный" покажут документальный фильм Виталия Добрусина "Максим Горький" (2007, 24 минуты).

Картина продолжит серию виртуальных показов в рамках проекта "Культурное сердце России".

История жизни классика мировой литературы тесно связана с Самарой. Горький не раз повторял, что как писатель родился именно в Самаре. В "Самарской газете" под псевдонимом Иегудиил Хламида 27-летний Алексей Пешков писал фельетоны и рассказы.

18 июня 1941 г. в Куйбышеве в бывшей квартире писателя был открыт музей его имени.

Фильм о писателе снят в рамках медиапроекта "Самарские судьбы".

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