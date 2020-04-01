Клиентские службы ПФР переходят на работу только по предварительной записи

С 30 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации с 30 марта 2020 года переходят на прием посетителей только по предварительной записи.

Исключение — оформление пособия на погребение. За ним допускается обращение без записи.

Предварительная запись на прием осуществляется:

— через сайт pfrf.ru

— через мобильное приложение ПФР. Электронные сервисы (доступно в Google Play App Store)

— через региональный контакт-центр 8 846 339 30 30

Пенсионный фонд РФ напоминает, что многие услуги можно получить, не приходя в офисы ПФР, если у вас есть регистрация на портале Госуслуг. Отделение ПФР по Самарской области подготовило перечень самых востребованных вопросов, которые можно решить дистанционно в личном кабинете на сайте pfrf.ru.

Ряд справок сегодня можно получить онлайн с электронной цифровой подписью. Такую справку можно сформировать и распечатать дома и предъявлять по месту требования, либо скачать на мобильное устройство и предъявлять, например, в общественном транспорте.

Через личный кабинет формируются справки:

о назначенной пенсии и соцвыплатах

о выплатах пенсии за период

о состоянии индивидуального лицевого счета

о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)

Назначение пенсии онлайн тоже вполне реально. Если вы ознакомились с данными своего лицевого счета и согласны с ними, вам нужно поставить соответствующую галочку в заявлении и направить это заявление через личный кабинет. Не подходит этот вариант для тех граждан, у которых есть специальный стаж или имеются периоды работы в бывших союзных республиках.

Назначить выплаты из пенсионных накоплений онлайн могут все, у кого эти накопления есть. Нужно только подать заявление и указать реквизиты для перечисления средств.

Если вы уже являетесь получателем пенсии и решили поменять способ доставки — выбираете Почту России вместо банка или наоборот, такое заявление легко можно направить онлайн.

Через личный кабинет можно направить:

заявление о назначении пенсии (если вы согласны на назначение пенсии по данным вашего лицевого счета)

заявление о выплате средств пенсионных накоплений

заявление о доставке пенсии и социальных выплат

Сегодня дистанционно можно решить практически все вопросы, связанные с пенсионным и социальным обеспечением. Например, если пенсионер переехал в другой район или город, заявление о передаче пенсионного дела можно подать онлайн.

Очень востребованы выплаты по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет. Выплата в размере 1200 рублей назначается к пенсии пожилого человека, за которым осуществляет уход неработающий трудоспособный гражданин, как правило, студент или школьник. Такое заявление тоже можно подать через личный кабинет. При этом, как только гражданин, осуществляющий уход, решит выйти на работу, очень важно оперативно сообщить об этом в ПФР для приостановки выплаты. Заявление о факте осуществления работы также подается онлайн.

Через личный кабинет можно направить:

заявление о факте осуществления/прекращения работы

заявление о передаче пенсионного дела по новому месту жительства (при переезде)

заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином

заявление о предоставлении/об отказе от набора социальных услуг

Консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения можно получить в онлайн-приемной на сайте pfrf.ru или по телефону регионального контакт-центра ПФР 8 846 339 30 30.