Более 20 тыс. участников ВОВ и тружеников тыла получат выплаты ко Дню Победы

В соответствии с поручением президента РФ, в апреле в Самарской области единовременную выплату к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получат более 20 тыс. участников ВОВ и тружеников тыла.

Из них по 75 тыс. руб. получат 6824 участника войны (инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и др., вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ), по 50 тыс. руб. — 13978 тружеников тыла. 1057 участников войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей.

Все выплаты будут доставляться вместе с пенсией в течение апреля 2020 года. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР.