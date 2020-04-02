В Самарской области начал работу областной штаб по повышению устойчивости экономики

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе начал работу штаб по повышению устойчивости экономики.

Правительство Российской Федерации и региональные власти разрабатывают беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Информация о них с подробными разъяснениями будет в ежедневном режиме публиковаться на сайте, а также в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, "Вконтакте".

Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области, председатель областного штаба по повышению устойчивости экономики Виктор Кудряшов призвал предпринимателей отслеживать обновления на сайте, чтобы своевременно получать объективную информацию и иметь возможность воспользоваться всеми видами помощи в сложившейся ситуации.