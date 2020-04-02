В Самарской области начал работу областной штаб по повышению устойчивости экономики

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе начал работу штаб по повышению устойчивости экономики.
Правительство Российской Федерации и региональные власти разрабатывают беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Информация о них с подробными разъяснениями будет в ежедневном режиме публиковаться на сайте, а также в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, "Вконтакте".
Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области, председатель областного штаба по повышению устойчивости экономики Виктор Кудряшов призвал предпринимателей отслеживать обновления на сайте, чтобы своевременно получать объективную информацию и иметь возможность воспользоваться всеми видами помощи в сложившейся ситуации.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.