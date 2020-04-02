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ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ принял решение о продлении сезонного промо-вклада "Время роста" до 31 мая. Клиенты могут оформить его в удаленном режиме — через мобильный и интернет-банк. Максимальная доходность составит 6,5% годовых в рублях с учетом капитализации процентов и при подключении опции "Сбережения".

"Мы запустили вклад "Время роста" в феврале 2019 года, и в настоящее время его открыли уже более 740 тысяч человек. Учитывая высокую популярность продукта как у новых, так и у действующих клиентов ВТБ, мы приняли решение продлить его действие еще на два месяца. В текущей ситуации клиентам особенно важно минимизировать свои визиты в общественные пространства, поэтому мы предлагаем оформлять его через ВТБ-Онлайн" с более привлекательной ставкой", — отмечает Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов — вице-президент ВТБ.

Минимальная сумма по вкладу составит 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика. Вклад можно открыть как онлайн, так и в офисе банка в рублях на срок 180 и 380 дней. Пополнение, снятие средств с него и продление не предусмотрены. Размещенные на счете средства до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ.

Для клиентов, которые предпочитают не фиксировать средства на конкретный период, банк предлагает открыть онлайн накопительный счет "Копилка" с максимальной ставкой до 7,5% на срок от 1-3 месяцев. Он предусматривает ежедневное начисление средств на остаток и повышенную ставку для новых клиентов. При этом с 1 апреля клиент может открыть несколько счетов в каждой валюте.

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