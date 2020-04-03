IT-компании региона помогут бороться с распространением коронавируса

В пятницу, 3 апреля, губернатор региона Дмитрий Азаров провел встречу с представителями самарских IT-компаний в формате видеоконференцсвязи. Онлайн обсуждались вопросы сотрудничества бизнеса и власти в борьбе против распространения инфекции коронавируса. Всего в совещании приняли участие более 30 руководителей IT-компаний региона.

"Удаленный доступ к рабочим местам сегодня крайне актуален и востребован, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — И уникальные компетенции IT-компаний сегодня крайне востребованы многими организациями, предприятиями, отраслями и система государственного управления — не исключение. Благодаря современным технологиям мы можем даже в такой ситуации предоставлять государственные и муниципальные услуги, осуществлять связь с людьми, которые нуждаются в помощи".

Руководители самарских IT-организаций выступили со своими предложениями, в том числе по борьбе с распространением коронавируса. Так, например, Владимир Махлин из компании ITUniverse выразил готовность безвозмездно развернуть и осуществлять поддержку смс-системы обмена информации с гражданами: "Она поможет обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, персонифицированное оповещение граждан о важных изменениях в режиме карантина, о работе органов власти и экстренных служб, также с помощью системы возможно проводить опросы граждан".

Кроме того, Владимир Махлин выразил готовность на безвозмездной основе создать новые сервисы на портале госуслуг Самарской области, в частности касающихся соблюдения карантинных норм, выдачи спецпропусков, приема обращений граждан, размещение интерактивной карты социально значимых объектов, информации для малого и среднего бизнеса и ряд других сведений.

"В чем сложность реализации проекта?", — задал вопрос Дмитрий Азаров. Заместитель председателя правительства региона — руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков ответил, что главной проблемой является позиция операторов сотовой связи, которые не готовы бесплатно предоставлять смс-трафик.

"Похожий сервис реализован в Татарстане на базе смс-информирования одного из банков, который и платит за весь исходящий трафик", — рассказал Константин Пресняков. По его оценке — это несколько сотен тысяч рублей в день.

Представитель ГК "Вебзавод" Сергей Поляков добавил, что данный сервис можно реализовать и с помощью социальной сети ВКонтакте, которая готова предоставить свои услуги по смс-трафику. По его словам, уже сформирована рабочая группа.

"Для нас это предложение крайне важно. Давайте приступать к разворачиванию этой системы в минимально возможные сроки", — отметил Дмитрий Азаров. Глава региона дал поручение проработать вопрос оплаты смс-трафика с операторами сотовой связи первому вице-губернатору — председателю правительства области Виктору Кудряшову.

Генеральный директор ООО Haulmont Александр Зоткин предложил программный продукт для автоматизации работы медицинских бригад, своеобразный маршрутизатор для врачей. Программное обеспечение позволит медикам планировать свою деятельность, минимизировать потери времени, оптимально распределять ресурсы. "Для сельских врачей, участковых терапевтов в городах это будет очень полезно", — заметил глава региона.

Также, Александр Зоткин рассказал о совместном проекте с компанией Яндекс — индекс самоизоляции, который показывает, какое количество времени жители городов России проводят дома. Он предложил использовать дополнительные аналитические возможности этого сервиса в работе оперативного штаба Самарской области.

"Мы этот продукт знаем и уже используем, — ответил Дмитрий Азаров. — Но, как я так понимаю, у вас есть расширенные опции. Давайте это тоже отработаем и продемонстрируем на заседании штаба возможности этого сервиса".

Александр Колодочко, один из основателей ООО Cloud Castle, компании разработавшей онлайн-сервис samaradoma.samregion.ru для комфортного пребывания дома во время самоизоляции, рассказал, что в адрес разработчиков проступают предложения жителей по его улучшению. Например, люди хотят там видеть дополнительные разделы, где бы размещались ответы на наиболее часто возникающие вопросы, меры, предпринимаемые правительством по борьбе с распространением инфекции, справочная информация о комплекте документов, необходимых для перемещения по городу, области.

Губернатор поблагодарил Александра Колодочко за создание сервиса и сообщил, что в своем инстаграме уже разместил на него ссылку. "Все варианты сотрудничества необходимо рассмотреть", — отметил Дмитрий Азаров.

Также на встрече от многочисленных участников прозвучали предложения по организации информирования граждан, дистанционного образования, сбора данных, проведения онлайн дискуссий по актуальным темам борьбы с коронавирусом и многим другим вопросам. Надо отметить, что все самарские IT-компании делали свои предложения на безвозмездной основе, предлагая либо уже готовые продукты, либо новые разработки. По каждому предложению губернатор дал поручения профильным ведомствам по отработке инициатив.

"Я очень рад, что у нас на территории региона сеть такие компании. Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, искренне заинтересован в том, чтобы вы продолжали свою деятельность. Я готов вас поддерживать", — заявил Дмитрий Азаров.