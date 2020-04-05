Грабители были задержаны в самарском кафе после совершенного преступления

Полицейские получили сообщение, что в двенадцатом часу ночи на ул. Победы в Самаре был ограблен мужчина.

Прибыв на место происшествия, сотрудники выяснили, что двое злоумышленников похитили у 58-летнего мужчины денежные средства в сумме 3250 рублей, два сотовых телефона и водительское удостоверение, после чего скрылись в направлении ул. Свободы.

Со слов пострадавшего была составлена ориентировка с приметами злоумышленников. Спустя 15 минут, в восьмистах метрах от места преступления, в одном из пунктов быстрого питания, расположенного на ул. Свободы, полицейские задержали подозреваемых.

В присутствии понятых у задержанных было изъято похищенное, в том числе денежные средства. Подозреваемых доставили в отдел полиции. Установлено, что задержанные — ранее судимые жители Самары 35 и 29 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 "Грабеж" Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает ГУ МВД по Самарской области.