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Здравоохранение Общество

Новых случаев заболевания коронавирусом в Самарской области не выявлено

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По федеральным данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области за последние сутки не выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В России подтверждены 954 случая инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек. За весь период от коронавируса скончалось 47 человек.

Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, в регионе был выписан девятый пациент, прошедший лечение от коронавируса. 

 

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