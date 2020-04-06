Новых случаев заболевания коронавирусом в Самарской области не выявлено

По федеральным данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области за последние сутки не выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В России подтверждены 954 случая инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек. За весь период от коронавируса скончалось 47 человек.

Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, в регионе был выписан девятый пациент, прошедший лечение от коронавируса.