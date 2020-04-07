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Энергетика ТЭК

Энергетики Самарской сетевой компании продолжают работу в режиме повышенной готовности

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 6 по 12 апреля энергетики Самарской сетевой компании продолжат работу в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечивать бесперебойное энергоснабжение всех жителей региона, находящихся дома на самоизоляции, а также медицинские и системообразующие предприятия Самарской области. Специалисты оперативно выездных бригад несут дежурство круглосуточно, чтобы оперативно восстановить энергоснабжение там, где это будет необходимо. При возникновении перебоев в электроснабжении потребители региона могут обратиться в ССК по номеру горячей линии: 8-800-222-30-20. Для жителей Самары также работают номера дежурно-диспетчерской службы: (846) 260-13-31 и 260-40-43.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

На указанный период компания приостановила ведение плановых ремонтных работ, требующих временного ограничения энергоснабжения, чтобы жителям региона было комфортно находиться дома во время самоизоляции.

С целью предотвращения возможного распространения коронавируса Центр обслуживания потребителей в Самаре и пункты обслуживания потребителей, расположенные в обособленных подразделениях ССК в Самарской области, приостановили работу до 12 апреля 2020 года.

Особый режим работы предприятия продлится до новых распоряжений губернатора Самарской области.

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