Энергетики Самарской сетевой компании продолжают работу в режиме повышенной готовности

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В период с 6 по 12 апреля энергетики Самарской сетевой компании продолжат работу в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечивать бесперебойное энергоснабжение всех жителей региона, находящихся дома на самоизоляции, а также медицинские и системообразующие предприятия Самарской области. Специалисты оперативно выездных бригад несут дежурство круглосуточно, чтобы оперативно восстановить энергоснабжение там, где это будет необходимо. При возникновении перебоев в электроснабжении потребители региона могут обратиться в ССК по номеру горячей линии: 8-800-222-30-20. Для жителей Самары также работают номера дежурно-диспетчерской службы: (846) 260-13-31 и 260-40-43.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"