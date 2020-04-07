Страховой Дом ВСК первым из страховых компаний получил рейтинг социальной ответственности

Аналитическое агентство "БизнесДром" присвоило Страховому Дому ВСК рейтинг социальной ответственности на уровне A3.esg (высокий уровень социальной ответственности). Рейтинг присвоен впервые.

Рейтинг оценивает ориентированность бизнес-процессов и целей деятельности компании на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. В рамках рейтинга проводился анализ по трем основным блокам: охрана окружающей среды, развитие персонала, трудовые и социальные отношения, управление и взаимодействие.

Присуждение рейтинга демонстрирует, что работа Страхового Дома ВСК в области корпоративной социальной ответственности отражает стремление к совершенствованию системы управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышению инвестиционной привлекательности и информационной открытости, исходя из принципов защиты жизни и здоровья персонала, предоставления социальных гарантий, охраны окружающей среды.

Компания осуществляет благотворительную деятельность и принимает заинтересованное и конкретное участие в укреплении социального здоровья общества, оказывает адресную социальную поддержку гражданам в сложной жизненной ситуации, семьям защитников Отечества, ветеранам и детям, нуждающимся в особой заботе общества.

Так, в 2019 году ВСК расширила свое участие в благотворительных программах в поддержку детства. Компания приняла участие во всероссийском проекте "Путешествие Деда Мороза" в сотрудничестве с телеканалом НТВ: в десятках городов России были проведены встречи с детьми в больницах и социальных учреждениях, в многодетных семьях, оказана моральная поддержка и материальная помощь. Новым явлением в жизни коллектива стало формирование сообщества "Неравнодушные сердца", которое вовлекает сотрудников на добровольных началах лично участвовать в благотворительности и значительно увеличило потенциал возможностей для оказания помощи нуждающимся в ней людям.

При содействии благотворительного фонда "Арифметика добра", в рамках акции "В школу с улыбкой" организован сбор средств на приобретение школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей, осуществлялась страховая поддержка выпускников детских домов, принимавших участие в спортивных соревнованиях.

Реализован совместный проект с футболистом Игорем Акинфеевым, сбор средств от которого был направлен на поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов, на развитие юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно, с 1996 года осуществляется поддержка фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей".

В 2019 году в целях повышения финансовой грамотности населения ВСК выступила в качестве генерального партнера на Всероссийских неделях финансовой грамотности.

В отчете аналитического агентства также было отмечено, что за последние несколько лет были проведены мероприятия по снижению потребляемой энергии и эффективному ее использованию. Благодаря этим мерам энергопотребление офисных помещений ВСК остаётся на уровне 2017 года. В поддержку окружающей среды и экологии в Одинцовском районе Москвы осуществляется высадка более 300 деревьев.

Положительное влияние на рейтинг в части взаимодействия компании с сотрудниками оказало то, что всем сотрудникам, включая сотрудников агентской вертикали и партнеров, доступны различные программы обучения. А при изменении места жительства сотрудников, в связи с назначением на ключевые позиции в регионах, действует специальная программа поддержки сотрудников.

"Любая социальная, биологическая или экономическая экосистема жизнеспособна, когда она находится в состоянии ресурсного и энергетического баланса. В бизнесе, как и в жизни, важна гармония интересов. Ты не можешь выиграть, если не выигрывает твоя команда, твои партнеры и клиенты. Нельзя построить дом, если не проявишь заботу об окружающей его территории. Создание такого баланса в бизнесе - это ответственность и задача хорошего менеджера. Принципы социальной ответственности лежат в основе нашей философии управления, они воспитаны в нас с детства, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности ВСК: свою защиту нам доверили более 30 миллионов граждан РФ. Накопленный опыт прозрачных, уважительных и открытых отношений с клиентами, партнерами и сотрудниками, высококлассная команда управленцев позволяют компании в период высокого уровня неопределенности в экономике и в жизни нашего общества сохранять финансовую устойчивость и потенциал для развития. Следуя своей социальной миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие развитию здорового общества, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке", - прокомментировал Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Положительно повлияло на оценку в рейтинге соблюдение действующих законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов РФ в сфере защиты прав потребителей при осуществлении деятельности Страхового Дома ВСК. Действующих претензий и санкций со стороны надзорных органов не выявлено. Также не выявлены претензии со стороны Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы.