Авторынок Самарской области: продажи в марте, кризис в апреле, рост цен в мае

Из-за падения курса рубля россияне активно занялись вопросом сохранения сбережений. Эксперты отмечали традиционный для подобных ситуаций ажиотажный интерес к недвижимости и автомобилям. Последний подогревался еще и проблемами мирового автопрома, связанными с коронавирусом, которые потенциально могут привести к дефициту и росту цен на машины. Редакция портала "Волга Ньюс" решила узнать, как обстоят дела у официальных дилеров в Самарской области. Правда ли, что в марте, благодаря скачку доллара и общей панике относительно закрытия салонов, продажи выросли в разы? Как "официалы" выживают сейчас? И чем будут компенсировать ожидаемый апрельский спад продаж?

Китайский автопром потихоньку выходит из "скоротечного пике", продиктованного пандемией коронавируса. По данным информационных агентств Китая, старт производств авто и комплектующих нельзя назвать повсеместным. Часть предприятий еще закрыто. Агентство IHS Markit прогнозируют падение продаж легковых авто в Китае на 10% по сравнению с прошлогодними показателями. На сегодняшний день выручка от продажи новых авто составляет уже 63,8% (данные Ассоциации автомобильных дилеров Китая).

Российскому автомобильному рынку это только предстоит. Вероятно, сценарий нашего восстановления, за исключением ряда эпизодов, будет идентичным китайскому. Разве что коллеги из Поднебесной оказались уже чуть расторопней. Не мудрено, локализация их автопрома выше российского. Но у нас не было и повсеместного закрытия заводов на столь долгий срок.

Lada

Генеральный директор АО "Центральная СТО" (официальный дилер Lada) Дмитрий Ботаев связывает мартовский рост продаж с сезонным спросом, уже привычным для весны. Ажиотажа из-за колебаний курса национальной валюты или пандемии он не заметил.

"Волнений по поводу роста цен не наблюдалось, так как оно было некритичным. COVID-19 рассматривать как источник волнений при приобретении LADA в марте считаю преждевременным, так как об ограничительных мерах в масштабах страны информации еще не было", — говорит он.

Весной 2020 года в линейке Lada сохранили популярность модели Vesta и Granta. Сейчас продажи автомобилей временно приостановлены, а сервисное обслуживание ведется в штатном режиме, понятно, что с соблюдением всех мер предосторожности.

По словам Ботаева, после снятия ограничительных мер, в оптимистичном сценарии, следует ожидать реализации фактора отложенного спроса на автомобили.

Отметим, что с 1 апреля цены на весь модельный ряд Lada, за исключением полноприводных и битопливных версий, выросли в среднем на 1%.

Toyota, Lexus

По поводу надуманости ажиотажа солидарны с Дмитрием Ботаевым и в тольяттинском "Тон Авто", представляющем Toyota и Lexus.

"Общий фон в информационном пространстве относительно того, что продажи автомобилей у всех дилеров в марте 2020 года выросли в разы, не совсем соответствует действительности. Не исключено, что какой-то заметный всплеск был в крупных городах", — отмечают в компании.

При этом продажи Lexus и Toyota в салонах "Тон Авто" все-таки были выше на 30-40%, признает дилер. "Это было связано с собственными акциями салона и сезонностью. Огромный спрос был на Toyota Rav4. И автомобили этой модели были в наличии. По Lexus, напротив, спрос превысил предложение. Это касается большей части моделей бренда", — так прокомментировали ситуацию в компании.

В тоже время в "Тон Авто" не питают иллюзий относительно ближайшего будущего: "Сейчас ситуация сложная. Приостановка работы салонов, закрытие поставок автомобилей от дистрибьюторов, все это повлияет на сроки ожидания новых авто и скорее активизирует рынок авто с пробегом. У нас в наличии есть ряд моделей автомобилей Toyota и Lexus, в количестве нескольких десятков. Этого хватит, чтобы начать работу после отмены режима изоляции".

В этой сложной ситуации дилер планирует корректировать способы заработка, отказываясь от различных скидок, увеличивая продажи дополнительного оборудования и услуг сервиса (сезонное ТО, шиномонтаж, услуги детейлинга).

Кроме того, в компании работают над созданием онлайн-магазина. Это поможет вести продажи даже в условиях карантина. Не исключено, что данное решение станет повсеместным в сети дилеров.

Цены на модельный ряд Toyota в апреле выросли в среднем на 2-3%, на Lexus — 2-4%.

Наши "китайцы"

По данным компании "АсАвто", крупнейшего дилера китайских авто в регионе, изменений в мартовских продажах не наблюдалось. Обычная динамика, при которой во второй половине месяца автомобилей продается больше.

В числе лидеров по продажам были: новинка рынка Chery Tiggo 8 и Geely Atlas, кроссоверы Haval F7 и F7X и Changan CS35+.

Компания также готовится к падению продаж в апреле. В связи с этим в "АсАвто" запускают программу "АсАвто ONLine", когда автомобиль будет доставляться к клиенту без посещения салона. Работают над усилением позиций сервиса, планируют собственные акции, в которых клиент получит больше выгоды при покупке.

Рост цен на автомобили китайских брендов в апреле составил 3-7%. В мае ожидается рост ещё на 5-15%, хотя сейчас в продаже еще есть автомобили по старым ценам. Это кроссоверы FAW, DFM, Changan.

О жизни богатой: премиальный тюнинг

Рост продаж своих услуг в марте отметили и в международного тюнинг-ателье Larte Design, производство которого локализовано в России.

"Рост мартовских продаж в сфере премиального тюнинга продиктован в большей степени сезонностью, как и во многих других сферах. Несомненно, что в крупных городах, на фоне роста курса доллара и продаж автомобилей (речь в большей степени идет о премиальных брендах) тоже чуть выросли. Но этот сценарий в меньшей мере подходит для большинства малых городов России, где покупательская способность гораздо ниже. В такой ситуации интерес скорее возрастает к автомобилям из "немецкой тройки" и ряду других, известных своими потребительскими качествами. Есть спрос и на тюнинг. Клиент думает примерно так: сегодня я позволю себе хороший автомобиль с внешним пакетом индивидуализации, а завтра, за те же деньги, просто авто, без тюнинга", — отмечают в ателье.