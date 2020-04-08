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Суды Происшествия

Женщина выстрелила себе в голову из "травмата", оставленного на диване

КИНЕЛЬ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельский районный суд прекратил уголовное дело в отношении владельца травматического пистолета, которого обвиняли в небрежном хранение оружия, создавшем условия для его использования другим человеком, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 224 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

События, приведшие к возбуждению уголовного дела, произошли, когда владелец "травмата" находился в гостях у знакомой. По версии следствия, мужчина оставил пистолет без присмотра на диване, а девушка взяла его и по неосторожности выстрелила себе в голову и получила тяжкие травмы.

Пострадавшая после этого лежала в больнице и вылечилась. Но правоохранители сочли, что владелец пистолета проявил преступную небрежность и возбудили уголовное дело.

На суде потерпевшая просила прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимым. Сам владелец оружия и его адвокат тоже просили о прекращении уголовного дела.

Суд прекратил уголовное дело на основании ст. 25 УПК РФ и в соответствии со ст. 76 УК РФ освободил мужчину от уголовной ответственности.

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