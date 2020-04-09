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Образование Общество

Сдать тест на коронавирус в Самарской области можно будет в частных клиниках

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Самарской области в ближайшее время планируют проводить частные лаборатории ООО "СКАЙЛАБ" и ООО "Ситилаб", сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

А в настоящее время тесты на COVID-19 проводятся на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД".

По состоянию на 9 апреля проведено 10546 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в биологическом материале от граждан. Сомнительные результаты тестирования, полученные на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", в установленном порядке отправляются для подтверждения в ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора в Саратове.

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