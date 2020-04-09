Виктор Кудряшов: меры поддержки бизнесу будут вводить поэтапно

В четверг, 9 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областного штаба по повышению устойчивости экономики.

В состав штаба, который был создан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, вошли руководители областных министерств, территориального управления налоговых органов, территориальных отделений крупнейших банков, представители общественных организаций "Опора России" и "Деловая Россия", областной Торгово-Промышленной палаты, главы крупнейших муниципалитетов. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с поддержкой бизнеса и укреплением экономики в период сохранения особой эпидемиологической ситуации.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов доложил помощи, которую власти начали оказывать предпринимателям. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 8 апреля 2020 г. подписал Постановление "О первоочередных мерах поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области".

На уровне региона определены виды деятельности, которые отнесены к наиболее пострадавшим. Это сфера сухопутного пассажирского транспорта, сфера предоставления мест для временного проживания (гостиницы), сфера общественного питания, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, компании, которые занимаются организацией конференций, учреждения дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, организации, осуществляющие деятельность в сфере искусства и в области спорта, деятельность в сфере бытовых услуг.

Эти организации в первую очередь будут получать меры государственной поддержки. Предусмотрены снижение на 2020 г. налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого бизнеса, сферы гостиничного бизнеса, компенсация расходов по уплате налога на имущество организаций для субъектов малого бизнеса, сферы гостиничного бизнеса на 2020 г. при условии сохранения рабочих мест. Также среди мер поддержки — минимальная ставка транспортного налога, установленного Налоговым Кодексом РФ в отношении автобусов для субъектов МСП в сфере регулярных автобусных пассажирских перевозок и турагентств, отсрочка по арендной плате малому бизнесу за пользование объектами недвижимости, находящейся в собственности Самарской области, предусмотренной в 2020 году.

Принято решение увеличить уставный капитал Гарантийного фонда Самарской области на 500 млн руб. для предоставления льготных микрозаймов для субъектов МСП. Это очень серьезные средства. Фактически в три раза увеличивается капитализация фонда для микрофинансирования. Разработан и внедрен новый продукт по микрозаймам. Информацию о нем можно получить на сайте www.mybiz.63.ru.

Кроме того, Торгово-Промышленная палата Самарской области уже приступила к выдаче заключений о форс-мажорных обстоятельствах. Этот инструмент позволяет минимизировать издержки, связанные со штрафами, пенями, невыполнением договорных обязательств в условиях режима особой эпидемиологической ситуации.

Приостановлены проверки субъектов МСП региональными органами контроля и надзора до 1 июня.

Органам местного самоуправления рекомендовано приостановить проверки по линии муниципального контроля. Эта рекомендация исполняется всеми муниципалитетами.

Это только первый этап мер поддержки. В ближайшие дни правительство Самарской области утвердит региональный план антикризисных мер, разработанный в дополнение к уже действующим мероприятиям. Было принято решение не ограничиваться субъектами малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавшими сферами. Дополнительно уделено внимание устойчивости сферы ЖКХ, поддержке работы торговых центров, поскольку они также являются местами локализации малого и среднего бизнеса. Документ состоит из 56 мероприятий.

Помимо поддержки отраслей, оказавшихся в зоне риска, окажут помощь промышленным предприятиям, организациям в сфере строительства, ЖКХ, транспортным организациям. Приоритетное внимание уделят поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

План предусматривает поддержку инвестиций. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в регион готовы прийти инвесторы с новыми проектами. Ряд компаний в текущих условиях даже более активно разворачивают свои инвестиционные планы.

Идет работа над расширением списка системообразующий предприятий. Его планируют увеличить до 238 предприятий (в прежнем списке их было 111).

Это позволит большему числу предприятий начать работу в условиях режима повышенной готовности. При этом на производстве крайне важно соблюдать санитарные требования и нормы, чтобы сберечь здоровье людей.

Пример ответственного отношения к сотрудникам подает АвтоВАЗ.

"АвтоВАЗ не запустил производство, пока не решил вопрос обеспечения социальной дистанции в метр при перевозке сотрудников на работу в автобусе. Это пример внимательного отношения к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Сейчас предприятие работает, изменило график специалистов, не все приезжают на смену одновременно, организована доставка в три этапа. Уменьшена скорость конвейера, чтобы обеспечить дистанцирование", — отметил председатель областного правительства.

Большое внимание на заседании штаба было уделено сохранению рабочих мест. Государство окажет существенную помощь лишь тем предпринимателям, которые сохранят трудовые коллективы. Всем организациям, которые планируют такие меры, как высвобождение сотрудников, предложено заранее информировать об этом министерство труда Самарской области.

Правительство приступило также к разработке механизма адресной помощи отдельным предприятиям, пострадавшим во время режима самоизоляции. Виктор Кудряшов призвал руководителей областного минпрома уделять пристальное внимание проблемам предприятий, решать их, в том числе, в ручном режиме.

"Поднимайте проблемы в диалоге. Могут быть какие-то особенности, не характерные для отрасли в целом, но важные для предприятия, и их можно решать буквально по звонку, взаимодействуя с конкретным руководителем. Если кого-то отключают от энергоресурсов, позвоните в "Т-плюс" или РКС, разберитесь в конкретной ситуации, решите с руководителем вопрос о рассрочке платежей. Работа системообразующих предприятий создает базу для формирования бюджета, там сосредоточены значительные трудовые ресурсы. Социальная стабильность на таких производствах нам крайне важна", — отметил Виктор Кудряшов.

По видеосвязи о положении дел в основных отраслях экономики доложили врио министра энергетики и ЖКХ Михаил Татаринцев, министр строительства Евгений Чудаев, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин. Виктор Кудряшов подчеркнул, что в сложившейся обстановке необходимо продолжать планомерную работу, оперативно решать возникающие вопросы, обеспечивать исполнение государственных программ.

"В этом году мы предполагаем значительно увеличить объем финансирования программы по переселению из ветхого и аварийного жилья — более 300 млн дополнительно к уже выделенным средствам. Этим обеспечим дополнительный спрос на готовые квартиры со стороны государства, что поддержит строительную отрасль", — подчеркнул первый вице-губернатор.