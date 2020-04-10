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Музыка Культура

Агентство социокультурных технологий покажет запись концерта Шестой музыкальной детской академии Башмета

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, в 19:00, на интернет-ресурсе ГБУК "Агентство социокультурных технологий"  покажут видеозаписи концерта участников Шестой музыкальной детской академии стран СНГ и Балтики с участием Камерного ансамбля "Солисты Москвы" (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России, народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Юрий Башмет) 6+.

Шестая Академия работала в Самарской области с 13 по 20 июня 2016 г. и собрала лучших концертирующих исполнителей, учеников детских музыкальных школ и школ искусств России, стран СНГ и Балтики.

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