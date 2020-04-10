Агентство социокультурных технологий покажет запись концерта Шестой музыкальной детской академии Башмета

В пятницу, 10 апреля, в 19:00, на интернет-ресурсе ГБУК "Агентство социокультурных технологий" покажут видеозаписи концерта участников Шестой музыкальной детской академии стран СНГ и Балтики с участием Камерного ансамбля "Солисты Москвы" (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России, народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Юрий Башмет) 6+.

Шестая Академия работала в Самарской области с 13 по 20 июня 2016 г. и собрала лучших концертирующих исполнителей, учеников детских музыкальных школ и школ искусств России, стран СНГ и Балтики.